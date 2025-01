Novi ljubimac naših navijača: Zbog taekwondoa zna raditi špagu poput velikog Landina!

Dvije utakmice, dvije nagrade za najboljeg igrača utakmice. Dominik Kuzmanović (22) silovito je krenuo u Areni Zagreb, u kojoj je prvu utakmicu uopće odigrao tek prije desetak dana, u prijateljskom susretu protiv Slovenije.

- Obožavam igrati u velikim arenama koje su pune navijača.

Primijeti se. Protiv Bahreina zastrašujućih 57 posto obrana, protiv Argentine 50 posto. Kaže nam Lino Červar: "Da smo ovakvoga Kuzmanovića imali prije 20 godina, bili bismo nepobjedivi".

Mladić iz Brckovljana kraj Dugog Sela golema je golmanska perspektiva, kakvu nismo godinama imali, barem za idućih 15 godina, s vršnjakom Matejem Mandićem, koji je na ovom SP-u navijač. Dugo nismo imali mladoga golmana u naslovnoj ulozi. Venio Losert tijekom OI-ja u Atlanti 1996. proslavio je 20. rođendan i bio Kljaićev izbor uz Valtera Matoševića. Kuzmanoviću su samo 22.

Debitirao je na velikom natjecanju prije dvije godine, na SP-u. Prije godinu dana razbolio se uoči Europskog prvenstva. Imao je temperaturu iznad 40, kvrgu na žlijezdama. Šest dana bio je na bolničkom liječenju, testirali su ga i na mononukleozu. Nakon druge utakmice Hrvatske i Austrije, u 23 sata otišao je na trening u Brckovljanima i sutradan se priključio reprezentaciji. Završetak je bio epski. Spektakularne 23 obrane protiv Njemačke.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ima idealne golmanske proporcije (191 cm), a duge ekstremitete može zahvaliti i taekwondou, koji je trenirao kao dječak.

- Dobio sam na fleksibilnosti. Slične špage radi i Landin, pa mogu reći da sam to preuzeo od njega. A za rukomet mogu zahvaliti starijem bratu Mateju, koji me nagovorio, kao i za ronjenje, koje obožavam ljeti.

Ljetos je napustio Nexe i otišao u Bundesligu, u Gummersbach, nekadašnjeg prvaka Europe. Spominjala se i cifra od 200.000 eura.

- To je put prema Kielu - kaže Vori.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U prvoj bundesligaškoj sezoni već je među najboljim golmanima. Za svaku utakmicu ima posebnu pripremu, zahvaljujući YouTubeu i modernoj aparaturi.

- Analiziram protivnika, gledam kako i kamo najčešće pucaju najbolji igrači, pratim postavljanja golmana. Najviše se volim pripremati uz glazbu, slušam glazbu i to me motivira, nabrije me.

Protiv Sportinga prošle sezone u Europskoj ligi imao je nestvarnih 26 obrana. Samo onih koje su mu izbrojili jer je, prema zapisniku tadašnjeg trenera Ninoslava Pavelića, imao 28! Četiri su bile iz sedmerca.

- Istina, to se rijetko viđa. Dok sam bio na posudbi u Dugom Selu, imao sam 25 obrana protiv Moslavine. To pamtim.

Sad protivnici pamte njega, najboljeg rukometaša Hrvatske 2024. 