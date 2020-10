BiH klub je tako oborio neslavni rekord koji je dr\u017eala Genoa s 15\u00a0pozitivnih igra\u010da.\u00a0Ali talijanski nogometni savez je na vrijeme reagirao i odgodio njihove utakmice. Situacija u BiH je o\u010dito druga\u010dija...

Novi neslavni rekord: Čak 18 igrača Širokog ima koronu...

Jedan član stručnog stožera i šest nogometaša Širokog, koji su igrali protiv Sarajeva, imali su pozitivan test. Trener Toni Karačić sada na raspolaganju ima tek šest igrača, čak 18 igrača je zaraženo

<p>Pa što se ovdje događa? Zapitali su se pojedinci koji su 'bacili oko' na zapisnik utakmice između<strong> Sarajeva i Širokog Brijega</strong>. Na trenutak se činilo kao da je delegat pogriješio, ali nije. On je pisao ono što je dobio. Naime, Široki je u zapisniku imao samo 13 igrača, od čega su na klupi bili igrač i golman! Razlog? Pokosila ih je korona.</p><p>Zaista je čudno i neshvatljivo da se utakmica između ova dva kluba uopće odigrala. Čak 12 nogometaša Širokog je uoči susreta završilo u samoizolaciji i bilo bi normalno i logično da se ta utakmica odgodi. No u BiH su na snazi očito neki drugi pravilnici koji su mnogima neshvatljivi. Umjesto da zaštite ostale igrače od potencijalne zaraze, Savez BiH je odbio zahtjev Širokog za odgodom susreta, a Sarajevo je na Koševu pobijedilo 2-0. Baš čudna i neshvatljiva odluka Saveza rezultirala je još gorom situacijom nakon utakmice. Umjesto da im zdravlje bude na prvom mjestu, oni su ovako riskirali i još malo dodali benzina na vatru. Rezultat? Samo šestorica igrača Širokog nema koronu.</p><p>Jedan član stručnog stožera i šest nogometaša Širokog, koji su igrali protiv Sarajeva, su imali pozitivan test. Trener Toni Karačić sada na raspolaganju ima tek šest igrača, čak 18 igrača je zaraženo, a Široki je opet zatražio odgodu utakmica protiv Veleža i Tuzle City.</p><p>- Iako je NK Široki Brijeg prije spomenute utakmice, uslijed razvoja cjelokupne situacije, o svemu telefonski obavijestio protivničku momčad i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, isti su se oglušili na naše molbe za odgodom utakmice. Svjesni svega bojali smo se ovakvoga epiloga, a on nije pitanje samo NK Široki Brijega, nego svih nas. U pitanju su zdravlje i zaštita života, kako naših igrača i djelatnika, tako i suparničkih igrača i djelatnika, sudaca i svih ostalih koji sudjeluju u organizaciji utakmica - oglasili su se iz kluba pa nastavili:</p><p>- NK Široki Brijeg trenutačno ima samo 6 igrača iz seniorske momčadi na raspolaganju za treninge i utakmice koje slijede. Stoga ćemo službeno zatražiti odgodu sljedećih dviju utakmica (FK Velež Mostar u 1/8 finala Kupa BiH i FK Tuzla City u 12. kolu m:tel Premijer lige BiH) u nadi kako će nadležni napokon „progledati“ – u interesu nogometa i zdravlja igrača. Moramo vrlo ozbiljno pristupiti ovome problemu i konačno pogledati kamo nas sve ovo vodi. Danas NK Široki Brijeg, a sutra možda već netko drugi...</p><p>BiH klub je tako oborio neslavni rekord koji je držala Genoa s 15 pozitivnih igrača. Ali talijanski nogometni savez je na vrijeme reagirao i odgodio njihove utakmice. Situacija u BiH je očito drugačija...</p>