Novi poraz Cibone: Budućnost ih u Crnoj Gori razbila 19 razlike

<p>Košarkaši Cibone u nedjelju su u 8. kolu ABA lige izgubili u gostima kod favorizirane Budućnosti sa 68-87 (31-53), što im je treći uzastopni poraz u regionalnoj ligi. </p><p>Utakmica je bila u egalu samo prvih šest i pol minuta, a nakon toga domaćini serijom 11-4 dolaze do devet koševa viška na kraju prve četvrtine, a do poluvremena Budućnost je imala prednost od 22 poena. </p><p>Sredinom treće četvrtine Budućnost je podigla prednost na 30 koševa (66-36) i rutinski je došla do pete pobjede u isto toliko nastupa u ABA ligi. Cibona je sedma sa 2 pobjede i 6 poraza, a peti su košarkaši Splita, koji su dan ranije izgubili kao domaćini od Mornara iz Bara sa 87-95, te imaju omjer 3-5. Zadar je trenutno zadnji sa skorom 1-5, dok vodeća Crvena zvezda ima omjer 7-0.</p><p> Kod Cibone najefikasniji je bio <strong>Filip Bundović </strong>sa 18 koševa, a 17-godišnji <strong>Roko Prkačin</strong> upisao je 14 poena i 7 skokova. Dvoznamenkast je bio i <strong>Toni Nakić </strong>s deset poena. Ekipu Budućnost predvodio je Fedor Žugić sa 20 koševa, a Amerikanac Justin Cobbs dodao je 16 poena.</p>