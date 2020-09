Novi preokret: Lauritsen stiže u Dinamo, cijena oko 1,6 mil. eura

Danski branič nije se u srijedu pojavio na treningu svog Norrkopinga, a tamošnji mediji otkrili su kako se već zaputio prema Zagrebu gdje bi do kraja tjedna trebao potpisati četverogodišnji ugovor...

<p>Švedski stoper Rasmus Lauritsen (24) ipak bi trebao postati novi član Dinama. Tamošnji mediji navode kako su se Norrköping i Dinamo uspjeli dogovoriti, Zagrepčani bi za novog braniča trebao isplatiti 17 milijuna švedskih kruna što bi u prijevodu bilo oko 1,6 milijuna eura. Zoran Mamić već dulje vrijeme traži stopera, a čini se kako će novo pojačanje Dinama biti Rasmus Lauritsen.</p><p>Još u ponedjeljak se činilo kako će danski nogometaš put Zagreba, no u utorak je sve izgledalo drugačije, Dinamo i Norrkoping još jučer nisu uspjeli sve dogovoriti. Već danas je sve bilo drugačije, obje strane su pronašle zajednički jezik i Lauritsen je već na putu prema Zagrebu. Švedski mediji navode kako Lauritsena nije u srijedu bilo na treningu Norrkopinga, već kako se zaputio na liječnički pregled u Hrvatsku.</p><p>Dinamo će se u četvrtak 'baviti' Florom Tallin, pa bi danski nogometaš liječničke preglede mogao odraditi tek u petak kada bi i cijela priča oko njegovog transfera u Dinamo trebala biti zgotovljena. Rasmus Lauritsen ove je sezone u 22 prvenstvena nastupa zabio šest golova, još pet puta i asistirao. Tržišna cijena iznosi mu 1,2 milijuna eura, no Dinamo će ga platiti oko 1,6 milijuna eura. A on će se 'modrima' potpisati četverogodišnji ugovor.</p>