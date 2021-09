Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u listopadu očekuju utakmice protiv Cipra i Slovačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a izborniku Zlatku Daliću dolaze samo loše vijesti. Ozljede su poharale našu obranu pa je pitanje koga će uopće naš izbornik imati na raspolaganju u novome ciklusu.

Nakon Domagoja Vide, Dejana Lovrena i Joška Gvardiola, ozlijedio se i desni bek Josip Juranović. Bivši nogometaš Hajduka morao je izaći u 26. minuti utakmice između njegovog Celtica i Dundee Uniteda. Požalio se na bol u mišiću, a na kraju je šepajući napustio travnjak.

To je stvorilo glavobolje izborniku Daliću jer se Juranović još na Euru dobrim igrama nametnuo kao prvi izbor na desnom beku. Prvo je dobio prednost ispred Šime Vrsaljka, a kako je igrač Atletica ispao iz reprezentacije, ostao je jedina opcija. Bio je u sjajnoj formi, nakon dolaska u Škotsku odigrao je sedam utakmica u punoj minutaži i svakako je njegov potencijalni izostanak udarac za izbornika.

Još nije poznato koliko je ozbiljna ozljeda i hoće li Juranović biti na raspolaganju Daliću u kvalifikacijama, ali jasno je kako puno izbora nema. Poziciju desnog beka može pokriti Filip Uremović koji je stoper po vokaciji, a tu je i debitant Josip Stanišić. Mladi nogometaš Bayern Münchena je po prirodi također stoper, no trener bavarske momčadi Julian Nagelsmann ga vidi na desnom beku, baš kao i Dalić, pa je izgledno kako bi Josip mogao debitirati već protiv Cipra 8. listopada.

Osim Juranovića, s ozljedama problema imaju i Domagoj Vida, Dejan Lovren i Joško Gvardiol. Vida je ozlijedio petu te je zbog toga propustio četiri utakmice u dresu Bešiktaša. Započeo je s treninzima, no pitanje je u kakvoj će formi dočekati reprezentativno okupljanje i hoće li do tada uopće zaigrati. Bešiktaš do reprezentativne stanke čekaju susreti protiv Ajaxa i Sivasspora, no mala je vjerojatnost da će Vida zaigrati jer je tek krenuo s treninzima. I sam Dalić je svjestan da je riskantno koristiti igrača koji je bez utakmica mjesec dana pa je situacija s Vidom i dalje neizvjesna.

Osim njega, probleme ima i još jedan naš senator iz obrane. Dejan Lovren je posljednju utakmicu odigrao baš u dresu reprezentacije protiv Slovenije, a propustio je posljednja četiri susreta Zenita. Oko njega je situacija i dalje nepoznata. Ruski mediji pišu kako je riječ o virozi i kako bi se ubrzo trebao vratiti na travnjak, no propustio je i subotnju utakmicu protiv Samare pa je teško reći kada možemo očekivati njegov povratak.

Dalićeva glavobolja pojačala se još malo i nakon subotnje pobjede Leipziga nad Herthom (6-0). Joško Gvardiol krenuo je od prve minute, ali u 54. minuti je morao izaći iz igre zbog ozljede. I dalje je nepoznata težina ozljede i čeka li ga dulji izostanak. Podsjetimo, mladi nogometaš je propustio sve tri utakmice u rujanskom ciklusu. Trebao je igrati od prve minute protiv Slovačke, no ozlijedio se na zagrijavanju pa je umjesto njega uskočio Duje Ćaleta-Car.

Hrvatska na poziciji stopera još ima Filipa Uremovića i Mileta Škorića, a pretpoziv je dobio Duje Ćaleta-Car. Kako su obranu poharale ozljede, izbornik bi mogao i aktivirati njegov pretpoziv.

Kako god, pred Zlatkom Dalićem je neizvjesno razdoblje jer i dalje ne zna koga će imati na raspolaganju na reprezentativnom okupljanju koje je zakazano za 4. listopada. Hrvatska prvi susret igra protiv Cipra 8. listopada, a tri dana kasnije u Osijeku gostuje Slovačka.