Novak Đoković je u nedjelju u podne napustio Australiju nakon 11 dana. Ove godine jurio je po jubilarni deseti naslov na Australian Openu koji bi mu donio 21. Grand Slam u karijeri i izbacio ga na vječnu listu. No, nećemo ga vidjeti u Melbourneu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sama deportacija donosi i još neke posljedice. Novak tri godine neće smjeti ući u Australiju, a kako su mu 34 godine, pitanje je hoće li više ikada nastupiti na Australian Openu. I nisu to jedine loše vijesti. Samo nekoliko sati uoči njegovog dolaska u Beograd, pojavili su se novi problemi za njega.

Francuzi su prvo tvrdili kako će necijepljeni igrači smjeti nastupiti na Roland Garrosu, ali sada su promijenili ploču. Samo cijepljeni igrači imat će pravo nastupa, a to je potvrdila francuska ministrica sporta.

Kako pišu svjetski mediji, Roxana Maracineanu je nedavno uvela obavezno cijepljenje za brojne društvene aktivnosti, uključujući i sportske događaje. Ako to ostane na snazi do svibnja kada je na rasporedu Roland Garros, to znači kako srpski tenisač neće nastupiti na turniru na kojem je dvaput bio najbolji. Iako, nedavno je tvrdila da je Đoković dobrodošao u Francusku bez obzira na to je li se cijepio ili ne.

I sve to stiglo je u trenucima kada Novak proživljava najteže trenutke svoje karijere. Umjesto borbe za 21. Grand Slam naslov, Australija ga je deportirala. A samo dan ranije predsjednik francuskog teniskog saveza tvrdio je da će osigurati nastup za necijepljene tenisače.

- Naši ljudi zajedno s francuskim vlastima trenutačno dogovaraju pravila oko ulaska na turnir onih natjecatelja koji nisu cijepljeni. U tom pogledu ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema - kazao je Gil Moreton.

Ipak, politika je i ovaj put odlučila drugačije. A obzirom kako US Open i Wimbledon također zahtijevaju obavezno cijepljenje, pitanje je hoće li srpski tenisač uopće ove godine nastupiti na Grand Slam turniru. Jedino ako se u međuvremenu promijene pravila ili ako se on cijepi.

Novak je u noći s nedjelje na ponedjeljak stigao u Dubai. Tamo su ga dočekali navijači, fotografirao se i izgledao opušteno, a ubrzo se ukrcao na avion za Beograd. U srpsku metropolu trebao bi doći iza 12 sati.