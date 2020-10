Novi udarac za Hajduk: Izabrali predsjednika, a on odustao! Ne paše mu način na koji vode klub

Iako je Oliver Kumrić praktično već bio izabran, obavijestio je članove NO da se povlači zbog privatnih razloga, ali prava istina je da se nije slagao s načinom na koji se klub vodi i ovlastima koje bi kao predsjednik imao...

<p><strong>Oliver Kumrić</strong> odustao je od kandidature za predsjednika <strong>Hajduka</strong>! Iako je bivši predsjednik Uprave instituta građevinarstva Hrvatske bio najizgledniji kandidat za mjesto predsjednika Uprave Hajduka, danas je obavijestio čelnike nadzornog odbora kluba kako odustaje od kandidature zbog obiteljskih razloga. </p><p>Obiteljski razlozi uobičajena su forma davanja ostavke ili odustajanja od kandidature kada se kandidat ne slaže i ne želi sudjelovati u procesu, a opet, s druge strane, ne želi ništa loše reći niti omogućiti da se iz cijele priče vuku repovi. </p><p>No ono što možemo saznati van službenih kanala je da je Kumrić nezadovoljan razvojem događaja na Poljudu, te pogotovo činjenicom da mu čelnici Nadzornog odbora nisu omogućili dovoljno slobode pri izboru najužeg kruga suradnika. A javio nam se i sam Kumrić koji nije htio ništa potencirati već je sve ostavio na prijateljskom odnosu.</p><p>- Iz osobnih i obiteljskih razloga sam povukao kandidaturu, obavijestio o tome NO prošlog tjedna. Ostajem na raspolaganju pomoći novoj Upravi i ljudima oko kluba, ako će me trebati i koliko će biti u mojoj moći - kazao je Kumrić</p><p>S obzirom na to da je Kumrić bio velika želja članova Nadzornog odbora Hajduka te je gotovo sigurno budući predsjednik Hajduka, čelnici kluba našli su se u vrlo neugodnoj poziciji i sada moraju birati jednoga od preostalih šest kandidata.</p><p>Iako su se kroz medije povlačila imena bivšeg Hajdukovog nadzornika Nikole Kocejić Bilana, te bivšeg direktora Tommyja Marina Kaštelančića i bivšeg dopredsjednika Hajduka Lukše Jakobušića, niti jedan od navedene trojice nije se prijavio na natječaj, pa tako neće moći biti ni izabran. </p><p>Nadzorni odbor Hajduka najavio je kako će novog predsjednika izabrati najkasnije početkom sljedećeg tjedna, no pitanje je što će odustajanje Olivera Kumrića značiti za cijeli proces. Ono što je svakako znakovito i što treba brinuti sve kojima je Hajduk na srcu, je da odustajanje ozbiljnih kandidata u završnoj fazi natječaja baca ružnu sliku na cijeli proces i na ukupno stanje u klubu.</p>