<p>U debitantskom nastupu do 21., a već u sljedećem do devetog mjesta! Velik je to uspjeh fantastične <strong>Zrinke Ljutić</strong> (16) koja je potvrdila da ju jako brzo možemo očekivati i u FIS utrkama Svjetskog kupa! Krenula je sa startnim brojem 108, a u prvoj je vožnji završila 17. U drugoj je vožnji bila najbolja te je ukupno završila deveta s 2.58 sekundi zaostatka iza pobjednice <strong>Nine O'Brien </strong>(22) iz SAD-a. </p><p>Podsjetimo, jučer je sa startnim brojem 114 ostvarila 33. vrijeme prve vožnje, a u drugoj vožnji imala je drugo najbolje vrijeme, samo 14 stotinki sporije od pobjednice Clarisse Breche te završila na 21. mjestu. Zagrepčanka je već dugo predmet priča u skijanju, djevojka za koju stručnjaci govore da ima domet svjetske skijašice, što je jučer i dokazala u prvom seniorskom nastupu, na prvoj FIS utrci u karijeri.</p><p>Još u veljači ove godine, Zrinka je odradila sjajan posao i uzela titulu najbolje mlade skijašice svijeta osvojivši četiri zlatne medalje na najjačem svjetskom natjecanju za mlade skijaše, bivšem Topolinu, što nije uspjelo ni Janici Kostelić u njezinim godinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brijanje Filipa Zubčića za vrijeme korone</strong></p><p>- Zašto sam u skijanju? Jedan dio odgovora sigurno je odgoj. Neka djeca nisu skroz u tome, to je za njih više rekreacija, tako da je i to isto normalno - govorila je Zrinka za Novu TV.</p><p>Pokazala je Zrinka da je spremna na velike stvari, a nastavi li u ovom tonu na drugom najjačem svjetskom skijaškom natjecanju, ubrzo je možemo očekivati među skijaškom elitom.</p>