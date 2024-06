Dinamo jača dinamovštinu! Kreće zbližavanje s futsalom, košarkašima, odbojkašicama...

Jedan od istinskih velikana hrvatskog sporta, pokojni Mirko Novosel, davnih je dana imao zanimljivu ideju u Zagrebu stvoriti snažan sportski kolektiv po uzoru na Real Madrid, Barcelonu, Panathinaikos, Olympiacos...

Njegova ideja na kraju nikad nije zaživjela, krajem ‘90-ih i početkom 2000-ih godina bilo je teško četiri tadašnja najveća zagrebačka sportska brenda (Dinamo, Cibona, VK Mladost i RK Zagreb) spojiti pod isto ime. No danas je priča drugačija, sportska karta Zagreba polako se mijenja, neki od tih velikana (Cibona i Mladost) danas su na rubu egzistencije.

A nova vlast Dinama odlučno kreće u jačanje odnosa sa svojim sportskim imenjacima: Futsal Dinamom, KK Dinamom, OK Dinamom i ŽNK Dinamom. Futsalaši su prvaci, košarkaši su došli do polufinala prvenstva, odbojkašice do finala, a nogometašice su četvrte. Dapače, ni jedan dvoranski sport u Zagrebu više ne može puniti dvorane poput futsala, pa je izvršni odbor Dinama dao nalog prema upravi da se krene u neku vrstu sporazuma s tim klubovima.

Zagreb: 1. HMNL, četvrtfinale, treća utakmica, MNK Futsal Dinamo - MNK Torcida | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Posebice jer te klubove dijeli vrlo slična navijačka baza. Iako je brojnim košarkaškim fanovima i dalje Cibona “slađa” od KK Dinamo, a neki su navijači bliži OK Mladost, nego OK Dinamo. Ovu ideju treba pohvaliti, zagrebački sportski kolektivi će se međusobno podržavati, putem društvenih mreža navijati jedni za druge, sve s ciljem jačanja samoga brenda Dinama i te pomalo zaboravljene “dinamovštine”..