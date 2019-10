Novi Zeland deklasirao Irsku: U polufinalu SP-a na Englesku

Prvi polufinalni par ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u ragbiju je Engleska - Novi Zeland, nakon što su Englezi u četvrtfinalu u Oiti svladali Australce sa 40-16 (17-9), branitelji naslova Novozelanđani su u svom četvrtfinalnom ogledu bili još uvjerljiviji deklasiravši Irce sa 46-14 (22-0).

Trostruki svjetski prvak Novi Zeland je na devetom SP po osmi put stigao do polufinala, a dvoboj protiv Irske je riješio u prvih 20 minuta s dva polaganja Aarona Smitha te kaznenim udarcem i dvama pretvaranjima Richiea Mo'unge s čime su poveli sa 17-0. Do kraja prvog dijela polaganje je postigao i Beauden Barrett za 22-0, a prednost je narasla čak do 34-0 nakon sat vremena igre. Irska je u samoj završnici uspjela postići dva polaganja i izbjeći ostanak na nuli, ali je također i primila još dva pogotka za konačnih 46-14.

Novi Zeland je naslov svjetskog prvaka osvajao 1987., 2011. i 2015. godine, a u finalu je igrao još i 1995. Irska je, pak, ponovno ostala bez polufinala, ovo joj je bio sedmi nastup u četvrtfinalu i sedmi poraz.

Susret Engleska - Novi Zeland igrat će se u subotu 26. listopada u 10 sati na stadionu u Yokohami.

U preostala dva četvrtfinala u nedjelju će igrati Wales - Francuska u Oiti (9.15 sati) te Japan - Južnoafrička Republika u Tokiju (12.15 sati). Pobjednici tih utakmica igrat će u polufinalu u nedjelju 27. listopada u 10 sati također u Yokohami. (bt)