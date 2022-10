Novinarka izazvala euforiju među navijačima Barce: Messi će se vratiti u Barcelonu...

Uz suze, veliku tugu u srcu i poduži govor, Leo Messi (34) se prošlog ljeta oprostio od Barcelone iz koje je otišao nakon 21 godine. Htio je ostati pod svaku cijenu, no klub, koji je u kolapsu i dugu većem od milijardu eura, nije mogao zadovoljiti financijski fair-play.

Obavijest o njegovom odlasku dovela jer do tektonskih poremećaja u nogometu, a samo dva dana nakon litre isplakanih suza, Messi se zadovoljno smješkao na Parku prinčeva u dresu PSG-a i brisao suze katarskim petrodolarima. S Parižanima je potpisao dvogodišnji ugovor s plaćom od 35 milijuna eura uz glavni cilj za kojim teže već godinama - osvajanje Lige prvaka.

To pak nisu uspjeli. Izletjeli su iz osmine finala od kasnijeg osvajača Real Madrida, a Messi nije donio ono što se očekivalo. Izgubio je svoj sjaj, izgledao je usamljeno i neprepoznatljivo.

No, to je očito cijena adaptacije na novu sredinu. Argentinac u novoj sezoni igra sjajno i najbolji je igrač PSG-a, a navijačima je to dovoljan razlog za optimizam i nadu da će klempavi trofej konačno ove sezone završiti u vitrinama Parka prinčeva.

A ovo bi mogla biti i posljednja Messijeva sezona u PSG-u. Potpisao je dvogodišnji ugovor prošlog ljeta, što znači kako je sljedećeg srpnja slobodan igrača. Messi je u suzama otišao s Camp Noua, obećao je da će se vratiti jednog dana, a sada u kojoj funkciji, ni on nije znao. No, čini se kako će opet obući Barcinu desetku!

Argentinska novinarka Veronica Brunati, koja je u jako dobrim odnosima s argentinskim majstorom, objavila je kako će se Messi vratiti u Barcelonu na početku sljedeće sezone i tako bacila bombu euforije među navijače Barce. Gdje ima dima, tamo ima i vatre. Hoće li tako zaista biti, vidjet ćemo na kraju sezone.

Uostalom, o tome se priča već neko vrijeme.

- Nadam se da priča Lionela Mesija sa Barcelonom još nije završena. Mislim da je tako. Sve je otvoreno i naša je obaveza da mu osiguramo mnogo ljepši kraj nego što je to bio. Kao predsjednik Barcelone, osjećam se dužan prema Messiju - rekao je nedavno predsjednik Barce Joan Laporta.

Messi je prošlog ljeta otišao besplatno iz kluba u kojem je osvojio sve što je mogao te postao jedan od najvećih povijesti. No, sljedeće godine mogao bi se vratiti besplatno. I on se želi dostojanstveno oprostiti od svog doma.



