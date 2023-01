Bizarni istup izbornika: Pravio se da govori, a nije ni zucnuo?! 'Greška neka? Odgovorio sam'

Došao je nasmijan pred kamere, iako smo ostali bez četvrtfinala, pa rukama formirao srce.

- Jeste li pričali s ljudima iz Saveza i imate li njihovu podršku - upitala je novinarka RTL-a izbornika Hrvoja Horvata.

Stavila je mikrofon pred njega, no ništa se nije čulo. Mislili su svi da je riječ o nekim tehničkim problemima, kao i sama voditeljica, no Horvat je otvarao usta, ali nije ispustio niti glasa.

Možete li ponoviti, molim vas, pristojno ga je priupitala novinarka.

- Greška neka? Odgovorio sam.

Bilo je to pomalo bizarno obraćanje izbornika Horvata nakon pobjede Hrvatske protiv Bahreina (43-32). Nismo uspjeli doći do priželjkivanih plus 22 i tako se nadati da Egipat može srušiti Dansku. Sada nam treba pobjeda Egipta od plus 12, što je nerealno očekivati. Pobjedom smo se praktički oprostili od Svjetskog prvenstva, osvojili smo deveto mjesto i vrlo vjerojatno izborili kvalifikacije za OI.

- Rezultat prvog poluvremena sve govori, primili smo previše golova u tom dijelu. Drugo je bilo bolje, noge su bile teške, suci su im pustili duge napade u kojima su nam radili problema. Napadački dobra utakmica, ali prvo poluvrijeme trebalo je bolje odigrati

Na SP-u prije dvije godine bili smo 15., na Euru osmi, a sada deveti. Sve ukazuje na to kako je naš rukomet u velikoj krizi. Imali smo otvoren ždrijeb na turniru, jedinu utakmicu koju nismo smjeli izgubiti, mi smo se osramotili. No, za izbornika je to bio odličan rukomet.

- Ostvarili smo te kvalifikacije za OI, to je nešto što nam je bilo u viziru nakon Egipta. Mislim da smo igrali odličan turnir, dobar turnir, izuzev Egipta, pokazali smo tu 5 1 zonu koja bi trebala biti zaštitni znak. teško ju je igrati dugo na turniru, uspjeli smo to spustiti na sve mlađe dobne kategorije, ta zona bi nas trebala vratiti u vrh rukometa.

Na pitanje ostaje li izbornik, opet je bio mističan.

- Trenutačno jedva čekam da vidim obitelj, onda ću odlučiti o svojoj budućnosti. Ivanu Baliću sam obećao neke stvari. Ne bih to iznosio u javnosti, preintimno je.

Hrvatski rukomet je u crnoj rupi, iz koje se ne vidi izlaz. Kako zaustaviti taj pad?

- Želimo se boriti za medalju, dijele nas milimetri od toga. Treba nam sreće. Imali smo korona prvenstvo, pa ozljede. Treba sreće, nismo je imali. Na ovom prvenstvu smo dobili 5-1 obranu, ona se pokazala da može biti ubojito oružje u budućnosti. Treba nam sustav, trebamo puhati u isto jedro. Samo tako možemo izaći iz krize - zaključio je Horvat.

