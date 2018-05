Novo iznenađenje: Montpellier preko Vardara prošao u finale

Rukometaši Nantesa i Montpelliera igrat će iznenađujuće u svefrancuskom finalu Lige prvaka u Koelnu nakon što su u polfinalnim mečevima izbacili favorite PSG i skopski Vardar.

Montpellier je u uzbudljivoj utakmici pobijedio aktualnog prvaka Vardara s 28-27 (14-11) i napravio veliko iznenađenje jer su Francuzi ovogodišnju sezonu započeli u C skupini najslabije rangiranih momčadi Europe. Francuzi su imali prednost veći dio utakmice, no minutu i pol prije kraja Makedonci pogotkom Stoilova izjednačuju na 27-27. Pogodak vrijedan finala za Montpellier je 19 sekundi prije kraja zabio Argentinac Simonet, kome je to bio prvi gol na utakmici, a zadnji napad Vardara upropastio je Borozan.

Valentin Porte (8), Michael Goigou (7) i Melvyn Richardson (6) bili su najbolji kod Francuza, a Luka Cindrić (6), Vuko Borozan (6) i Ivan Čupić (5) makedonsku momčad. Treći Hrvat u redovima skopske momčad Ivan Karačić ostao je bez učinka.

Rukometaši Nantesa su u prvom polufinalu završnog turnira Lige prvaka u Koelnu napravili veliko iznenađenje pobijedivši bogati Paris St. Germain s 32-28 (17-14). Iako autsajder, Nantes je posve zasluženo došao do pobjede u francuskom obračunu jer je vodio od 10. minute do samog kraja, čak i sa šest razlike. PSG je pet minuta prije kraja došao na samo gol zaostatka (28-29), no potom je vratar Cyril Dumolin obranio sedmerac Hansenu, da bi Nantes s dva igrača dvije minute prije kraja zabio gol za 31-28. PSG, kojeg vodi naš Noka Serdarušić, tako je još jednom ostao bez naslova, lani je izgubio u finalu od Vardara, a preklani je u polufinalu ispao od Kielcea.Kod Nantesa su prednjačili s po osam golova Nicolas Tournat i veteran Kiro Lazarov, a kod PSG-a je Nedim Remili dao šest, a Mikkel Hansen pet golova. Hrvatski reprezentativci Jerko Matulić kod Nantesa i Luka Stepančić kod PSG-a ostali su bez učinka.

Montpellier ima naslov iz 2003. godine, dok Nantes prvi puta igra u finalu.