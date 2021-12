Makarsko Novo vrijeme osvojilo je ovogodišnji futsal kup, rvi u povijesti! Slavili su u Makarani u Puli protiv velikih rivala i najbližih susjeda, omiškog Olmissuma 6-2 i poravnali se s njima po broju osvojenih trofeja. Sada i jedni i drugi imaju po dva osvojena prvenstva te po jedan kup i superkup. Prava je šteta što je završnica kupa igrana u Puli, a ne negdje bliže gradovima iz kojih dolaze finalisti, nema sumnje da bi navijači jednoga i drugoga kluba do vrha napunili dvoranu.

Novo vrijeme je ušlo u finalnu utakmicu puno bolje i do poluvremena stiglo do vodstva 2-0. Iako bi se po ukupnom broju udaraca na gol, 13-11 u korist Olmissuma, dalo zaključiti da su Omišani bili bolja momčad, dojam vara, puno izglednije prilike, na koncu i dva gola zabili su Makarani. I to kako!

Toni Jelavić probio je Bilandžića s desetak metara kroz noge, naklon što je presjekao jednu loptu na svojoj polovini terena, a na 2-0 povisio je Toni Suton tako što je petom skrenuo šut Musinova u gol. Ni minuta odmora trenera Olmissuma Duje Maretića nije pomogla niti bilo što promijenila. Nastavila se dominacija Novog vremena do kraja poluvremena, ali još i više u nastavku susreta. Najprije je nakon dvije minute igre Toni Jelavić zabio iz slobodnog udarca, opet kroz noge Bilandžiću, a dvije minute kasnije i Luka Suton iz izrađene akcije.

Treneru Olmissuma Maretiću nije preostalo ništa drugo nego baciti sve karte na napad i zaigrati s golmanom igračem. No nije ovo bilo večer njegove momčadi, jednu njihovu pogrešku odmah je kaznio svojim trećim golom Toni Jelavić, na 12 minuta prije kraja susreta postavio je 5-0.

Krenuli su Omišani na sve ili ništa, no sjajno je s druge strane branio Jakša Herceg, tako da su do kraja susreta zeleno - plavi uspjeli samo ublažiti poraz. Alen Marić zabio je dva gola s igračem više u polju, no točku na "i" stavio je Horvath šestim golom u zadnjoj minuti susreta.

Nema sumnje kako je ovo veliko razočaranje za Olmissum, koji je bio veliki favorit za prvi domaći trofej ove sezone, no očito su po tri susreta u Glavnoj i Elitnoj rundi Lige prvaka te reprezentativne obaveze ostavile traga na igračima. Sjajne utakmice gledali smo u polufinalima i u finalu kupa što je najbolja potvrda da je hrvatski futsal kvalitetan i zanimljiv, a naša liga jedna od pet najboljih u Europi.