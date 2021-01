Poljak Kamil Stoch po treći je put pobjednik Novogodišnje turneje skijaša skakača, on je do novog uspjeha na ovom prestižnom natjecanju stigao uvjerljivim slavljem na posljednjoj skakaonici u Bischofshofenu.

Stoch je u Bischofshofenu izveo najbolje skokove i u prvoj i u drugoj seriji, u prvoj je doskočio na 139,0 metara, a u drugoj na 140,0 metara, što mu je ukupno osiguralo 300.7 bodova, čak 20.3 više od drugog Norvežanina Mariusa Lindvika (137,0 i 140,5m), odnosno 23.4 bodova više od trećeg Nijemca Karla Geigera (138,0 i 133,5m).

Kako je Stoch bio vodeći u ukupnom redoslijedu Turneje i uoči natjecanja u Bischofshofenu, ovim je uvjerljivim trijumfom samo povećao svoju prednost u ukupnom redoslijedu. U konačnici je ovaj sjajni Poljak sakupio 1110.6 bodova, čak 48.4 više od drugog Geigera, odnosno 52.8 od trećeg sunarodnjaka Dawida Kubackog, prošlogodišnjeg ukupnog pobjednika Turtneje.

Za 33-godišnjeg Stocha ovo je treći naslov na Novogodišnjoj turneji, nakon 2017. i 2018. godine. Prije tri godine ovaj je sjajni Poljak slavio na sve četiri skakaonice na Turneji, a zanimljivo je kako mu je ovo treća pobjeda u Bischofshofenu, a sve je ostvario u godinama u kojima je bio i ukupni pobjednik.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa zadržao je Norvežanin Halvor Egner Granerud, koji je u srijedu zauzeo 12. mjesto, sa 768 bodova, drugi je Nijemac Markus Eisenbichler sa 584, dok je Stoch treći sa 508.

REZULTATI:

1. Kamil Stoch (Polj) 300.7 (139,0/140,0)

2. Marius Lindvik (Nor) 280.4 (137,0/140,5)

3. Karl Geiger (Njem) 277.3 (138,0/133,5)

4. Stefan Kraft (Aut) 275.9 (132,0/137,0)

5. Robert Johansson (Nor) 274.8 (130,5/139,0)

6. Michael Hayboeck (Aut) 274.6 (133,5/137,5)

7. Piotr Žyla (Polj) 273.9 (134,0/136,5)

8. Andrzej Stekala (Polj) 272.2 (135,0/133,0)

9. Yukiya Sato (Jap) 270.5 (133,0/135,0)

10. Daniel Huber (Aut) 268.9 (134,0/132,5)

KONAČNI REDOSLIJED NA TURNEJI:

1. Kamil Stoch (Polj) 1110.6

2. Karl Geiger (Njem) 1062.5

3. Dawid Kubacki (Polj) 1057.8

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 1057.4

5. Piotr Žyla (Polj) 1037.2

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1032.5

6. Andrzej Stekala (Polj) 1032.5

8. Stefan Kraft (Aut) 1019.1

9. Peter Prevc (Slo) 1018.0

10. Daniel Huber (Aut) 1014.7

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 768

2. Markus Eisenbichler (Njem) 584

3. Kamil Stoch (Polj) 508

4. Dawid Kubacki (Polj) 397

5. Piotr Žyla (Polj) 394

6. Karl Geiger (Njem) 361

7. Anže Lanišek (Slo) 350

8. Robert Johansson (Nor) 324

9. Yukiya Sato (Jap) 281

10. Marius Lindvik (Nor) 260