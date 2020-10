Novosel: Nažalost, za Cibonu je ovo realnost, jedan igrač Zvezde vrijedi kao cijeli budžet vukova

Cibona je prvo izgubila od Crvene zvezde 38 razlike, a onda od Mornara u Baru 41 razlike. Dva teška poraza na startu ABA lige. Ivan Velić zasad ostaje na klupi, a "vukovi" u srijedu gostuju kod Alkara u našoj ligi

<p>Očajno i loše, baš je tako izgledala<strong> Cibona </strong>u Baru protiv Mornara. Gledali smo utakmicu od prve do zadnje minute i na trenutke smo pomislili da naš velikan igra protiv <strong>LA Lakersa. </strong>Mornar je doista “pregazio” dvostrukog prvaka Europe.</p><p>Dobio je Mornar utakmicu 41 razlike, a u prvome je kolu Crvena zvezda u Draženovom domu slavila 38 razlike. Dakle, Cibona je u prva dva kola ABA lige “zamrznuta” na minus 79.</p><p>Živi užas, a još se protiv Mornara nakon samo dvije minute ozlijedio Roko Prkačin, kapetanu je stradao gležanj. Ivan Velić, trener Zagrepčana, utakmicu je u petorci počeo bez dva velika talenta, spomenutog Prkačina i Matea Drežnjaka. OK, Mornar je igrački puno jači, ali Cibona je izgledala sramotno.</p><p>- Nažalost, ovo je baš realnost u ovom trenutku - rekao nam je legendarni <strong>Mirko Novosel,</strong> a onda krenuo pojašnjavati:</p><p>- Meni je isto je li se gubi 30 ili 40 razlike. Cibona je jednostavno u ovom trenutku toliko slabija od najjačih momčadi ABA lige. Iza Budućnosti i Mornara stoji država Crna Gora, iza Crvene zvezde i Partizana stoji Srbija. Ta četiri kluba pomaže država i naši se klubovi s njima ne mogu nositi. Pa jedan igrač Crvene zvezde vrijedi više nego cijeli budžet Cibone ili Zadra ili Splita. To je realna slika.</p><p>Nakon poraza Cibone u Baru, kratko smo se čuli sa sportskim direktorom Cibone. <strong>Marin Rozić j</strong>e potvrdio kako<strong> Ivan Velić </strong>zasad ostaje na klupi. Cibona ima omjer 3-1 u domaćoj ligi, u srijedu gostuje kod Alkara u Sinju, a za vikend u ABA ligi dočekuje Megu.</p>