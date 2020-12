Nije trebala imati tu obavezu.

- Sama se prijavila da dođe - uvjeravao je media menadžer hrvatske reprezentacije Ivica Maraš.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje rukometašica u autobusu

I dobro da jer odmah je emotivni trenutak Valentine Blažević pred novinarima naš vedri duh Ćamile Mičijević okrenuo na šalu.

- Ma tko je to meni plakao? To je zato što me je ostavila samu u sobi.

I tako, malo u šali, malo u zbilji, Ćana se bacila na analizu Rumunjki.

- Ma koje Rumunjke - i dalje je ostala više raspoložena za šalu.

- Izgleda da je ova generacija rođena za velike stvari. Bila je predobra utakmica s lošim početkom što i nije loše jer shvatili smo da se možemo vratiti i iz minusa. Sada nam je samo nebo granica.

Je li i to šala?

- Dobro, nećemo letjeti tako visoko. Ali pobijediti Rumunjsku pet razlike, gledati ih kako se okreću od našeg gola... Ponosna sam na sve cure, pa čak i na sebe, ha, ha.

Još jedna velika pobjeda, još jedna neprospavana noć.

- Meni čak predlažu i tablete za spavanje, ali ja to ne volim. Ma, mi smo vam do 23-24 već u krevetu - nije nas baš uvjerila u ovaj drugi dio naša Mostarka.

- Uozbiljili smo se, nije to više ona družina do ranih jutarnjih sati. Sada profesionalnost prije svega, pa onda slavlje.

A slave i dalje. Norvežankama nije svejedno...