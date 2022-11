Mikić otkrio: Dinamu sam nudio igrača koji je srušio Njemačku

U dvoboju 1. kola skupine E Svjetskog prvenstva nogometaši Japana pobijedili su Njemačku preokretom (2-1). Nijemci su poveli golom Ilkaya Gündogana iz penala u 33. minuti. U 75. izjednačio je nakon gužve Ritsu Doan, a potpuni preokret i senzaciju napravio je Takuma Asano golom u 83. minuti.

Japance sjajno poznaje Mihael Mikić (42). On je 2009. prešao iz Dinama u Sanfrecce Hiroshimu, bio tamo sve do 2018., a onda još jednu sezonu odigrao za Shonan Bellmare.

Poznaje Mikić spomenutog strijelca Asana. Taj nogometaš bio je u Partizanu, a prošle godine ostao je bez kluba. Otišao je u Bochum. Mikić je za Germanijak otkrio da je Asana u tom periodu želio Dinamo.

- Predložio sam Asana, u klubu su se složili da ga dovedemo (Mikić tad bio asistent Krznaru, op. a.), ali on je odbio ponudu. A ponuda je bila dobra, Dinamo mu je ponudio ugovor od 720 tisuća eura godišnje. Asano je želio samo u jednu od pet najjačih europskih liga - rekao je Mikić.

- Još dok sam bio u Japanu, ali i nakon dolaska u Maksimir, ponudio sam Dinamu sedam aktualnih japanskih reprezentativaca! Zvao sam i zbog Kamade, Ita, a Dinamo je bio čak i poslao službenu ponudu Kawasakiju za Mitomu. I on je odbio doći u Dinamo. Sad je u Brightonu - rekao je pa nastavio:

- Isto tako, razgovarali smo tada o dovođenju Mikija Yamanea, desnog beka. On nije skup, niti bi ugovor bio posebno visok, to je u rangu 400 tisuća godišnje. On je i htio doći, ali na kraju se nisu za njega odlučili. Problem je bio i Dinamov stadion.

