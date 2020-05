Obdukcija žrtava kobnog leta: Kod Gianne su pronašli i dres...

Tri i pol mjeseca nakon tragične pogibije jednoga od najboljih košarkaša u povijesti Kobeja Bryanta u 42. godini objavljeni su rezultati obdukcije svih devetero preminulih u padu helikoptera nedaleko od Los Angelesa toga 26. siječnja.

Izvješće mrtvozornika detaljno opisuje ozljede koje su, uz Kobeja, pretrpjeli i njegova kći Gianna (14), bejzbolski trener John Altobelli (56), njegova supruga Keri (46) i kći Alyssa (14), Sarah Chester (45) i kći košarkašica Payton (13), trenerica Christina Mauser (38) i pilot Ara Zobayan (50).

Svi oni putovali su na košarkaški turnir djece u mjesto Thousand Oaks sjeverozapadno od Los Angelesa kad su se, po iznimno lošim vremenskim uvjetima i gustoj magli, zabili u brdo blizu mjesta Calabasas u Kaliforniji.

Uzrok smrti za sve žrtve leta službeno je "tupa trauma", a detalji ozljeda na njihovom tijelu toliko su šokantni da ih ni američki mediji, zbog poštovanja prema obiteljima, nisu objavljivali.

Važna informacija iz dokumenta na 180 stranica svakako je činjenica da pilot Zobayan nije bio pod utjecajem alkohola ni droga. Tvrtka za koju je vozio, Island Express Helicopters, nije imala dozvolu za let pomoću instrumenata (IFR) po lošim vremenskim uvjetima, što znači da je pilot smio voziti samo uz dobru vidljivost, veću od 300 metara.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Autopsy reports for the #Calabasas helicopter crash victims released https://t.co/MSDIX3Rct1 — LA County Medical Examiner-Coroner (@lacountymec) May 15, 2020

"Kobe Bryant imao je ozljede po gotovo cijelom tijelu koje brzo, ako ne i odmah uzrokuju smrt", stoji u izvješću o smrti legendarnog košarkaša Los Angeles Lakersa.

Kod njegove kćeri Gianne, koja je trebala nastupiti na spomenutom turniru, istražitelji su pronašli dres bez rukava s brojem 2 i imenom Bryant na leđima, dok je naprijed, uz broj 2, pisalo "Mamba" - ime košarkaške akademije za koju je Gianna igrala i koju je Kobe vodio.

Još se utvrđuju uzroci kobne nesreće i odgovorni za tragediju koja je čitav sportski svijet zavila u crno.

VIDEO: DETALJNA REKONSTRUKCIJA LETA N72EX

Transkript kontrole leta i pilota helikoptera

Kontrola leta: Helikopter 2EX, ovdje Burbank Tower (aerodrom na kojem su trebali sletjeti op.a.). Recite nam svoje namjere.

Pilot: Zadržavamo posebne VFR uvjete, tražimo tranziciju na 101 zapadni dio aerodroma.

Kontrola leta: Helikopter 2EX, ostanite zasad izvan zračnog prostora Burbanka, imamo avion koji kruži i čeka slijetanje.

Pilot: 2EX čekamo.

Nakon tri minute čekanja ponovno se javio toranj i tražio helikopter da pričeka dodatne tri minute, na što je pilot odgovorio da će nastaviti čekati.

Kontrola leta: Kako biste nastavili planirati, očekujte da ćemo vas prebaciti na sjeverni dio aerodroma. Razgovarao sam s Van Nuysom i rekli su mi da imaju nekoliko odlazaka s tog dijela aerodroma, tako da možete očekivati da nastavite tom rutom.

Pilot: U redu nema problema

Zatim je kontrolni toranj na aerodromu Burbank odobrio prolaz helikoptera po VFR uvjetima na visini od 760 metara i niže s jugoistočnog dijela aerodroma u sjeverozapadni dio. Pilot je potvrdio naredbe koje je dobio i kazao da će ih se pridržavati.

Kontrola leta: 2EX, nastavite pratiti sjeverozapadnu ruku i onda se priključite na liniju 118, a nakon toga će vas Van Nuys dalje voditi. Radarska je komunikacija prekinuta.

Helikopter se tada javio aerodromu Van Nuys sa svojim namjerama slijetanja i uputama koje je dobio. U toj poruci rekao je da se nalazi na visini od 425 metara, što je znatno manje od upute koju je dobio od kontrolnog tornja u Burbanku.

Toranj Van Nuys javio mu se s detaljnim uputama prema kojima treba proći taj dio aerodroma do slijetanja i na kraju je ponovio da visina mora biti na 760 metara visine ili niže.

Nedugo nakon toga helikopter je dobio odobrenje za prolaz kroz aerodrom po posebnim VFR uvjetima.

Toranj Van Nuys: Helikopter 2EX, kontaktirajte Socal na 134.2 za nastavak leta.

Pilot: 34.2.

Toranj: Helikopter 2EX, molim identifikaciju, čulo se od Socala, kontakta za slijetanje.

Odgovora nije bilo, a helikopter je izašao izvan prostora aerodroma i mjesta gdje je trebao sletjeti.

Toranj: Helikopter 2EX, pratite kod 1200, tražite li nastavak leta?

Odgovora ponovno nije bilo.

Toranj: 2EX, gdje... recite nam svoje namjere.

Bez odgovora.

Toranj: 2EX, i dalje letite prenisko ako ste nastavili letjeti dalje.

Nekoliko sekundi nakon toga helikopter je nestao s radara. Iz podataka o putu letjelice vidljivo je da je u trenutku pada naglo ubrzala, čak do 300 kilometara na sat. Također, vatrogasne službe koje su stigle na mjesto nesreće svjedoče o velikoj buktinji koju je izazvalo gorivo. Tank je bio prilično pun s obzirom na to da let nije bio dug...