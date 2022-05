'Obećao sam ćaći da ću osvojiti Europsku ligu, a dres s utakmice ću uokviriti i staviti si ga na zid'

Osjećaj? Ma ovo je nevjerojatno, nešto baš čudesno. Dragi, pa osvojili smo Europsku ligu, oduševljen sam, javio nam se Kristijan Jakić (25) umornim glasom još iz Seville.

Finale Europske lige donijelo je obračun dva Hrvata Kristijana Jakića (Eintracht) i Borne Barišića (Rangers), a veliki, drugi europski trofej u klupskoj povijesti slavi se u Njemačkoj.

- Spavanje? Ma kakvo spavanje, nisam mogao zaspati poslije ovakve utakmice. Cijelo vrijeme su mi se scene s utakmice vrtjele po glavi, samo sam o tome razmišljao. Nekako sam uspio "ubiti oko" dva-tri sata, morao sam malo kako bi bio spreman za ludnicu koja nas je čekala po povratku u Frankfurt - kaže Kristijan Jakić, pa nastavlja:

- Kakvo je bilo slavlje? Prvo smo slavili na stadionu do 3 ujutro, pa otišli u jedan restoran koji je klub rezervirao, a tamo su nam se pridružile obitelji i prijatelji. Bila je to prava fešta, dio igrača je otišao na spavanje, dio ostao slaviti u tom restoranu, brzo su se pojavili i navijači, pa je opet krenula pjesma.

Navijači Eintrachta su "svjetsko čudo", dojmljive su scene kako su napunili Camp Nou, ali i sada Ramon Sanchez Pizjuan...

- Ma oni su nevjerojatni, cijele sezone su uz nas na svakoj utakmici u velikom broju, ljudi obožavaju Eintracht. Budite sigurni, zauvijek ću pamtiti te scene iz Barcelone ili s ovog finala Europske lige. Pa cijeli Frankfurt je danas bio zatvoren od jutra, svi su samo čekali naš povratak iz Seville kako bi se nastavila naša fešta.

Prije samo četiri godine bili ste član pulske Istre, a sada ste osvojili Europsku ligu...

- E, da mi je netko tada rekao kako ću u četiri godine stići do ovakvog trofeja samo bi se nasmijao i rekao mu da je lud, ali i da me pusti takvih gluposti. No vidite što je nogomet, ako ste pošteni sve vam se vrati.

Rangerse ste srušili na penale, biste li se vi osudili u takvoj situaciji šutirati s bijele točke?

- Da, trebao sam izvesti šesti penal, ali sve je već bilo gotovo. Nemam nikakvog straha ili treme od takvih situacija, cijele sezone vježbamo penale, siguran sam da bi i ja tako zabio.

Tko je od vaših bližnjih bio na tribinama?

- U Sevillu su mi stigli ćaća, brat, strina, prijatelji, susjed i privatni trener. Svi su oduševljeni što sam osvojio ovakav trofej, morat ću ih uskoro i počastiti u Runovićima, jedva čekam vidjeti i sve doma. Ma stvarno sam dobio toliko poruka na mobitel, nema šanse da odgovorim na sve njih. Čestitali su mi i bivši igrači Dinama, suigrači iz reprezentacije, ma svi...

Luki Modriću ste obećali da ćete u polufinalu izbaciti Barcelonu, jeste li kome obećali ovaj trofej?

- Jesam, ćaći i sebi. Poslije utakmice sam jedva sačuvao svoj dres, ali ovaj nisam nikome htio dati. Taj će vrlo brzo biti uokviren i ide na zid, haha.

Jeste li poslije utakmice pričali i s Bornom Barišićem?

- Jesam, kako ne? Srećom, odmah mi je rekao kako njegova ozljeda ne bi trebala biti ozbiljnije prirode, kako misli da ništa nije puklo, a to je ipak najvažnije.

Valjda se nećete psihički isprazniti prije novih reprezentativnih obveza...

- Ma dajte, reprezentacija je uvijek nešto posebno, nema većeg ponosa nego biti dio "vatrenih" - kaže nam Kristijan Jakić.

Najčitaniji članci