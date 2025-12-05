Objasnili kontroverzu ždrijeba: 'Namjestili su skupinu Ronaldu'

Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo održan u velebnom Kennedy Centru u Washingtonu, izazvao je lavinu reakcija i zbunio nogometne fanove diljem svijeta. U središtu rasprave našao se trenutak kada je Uzbekistan, umjesto u naizgled praznu skupinu I s Francuskom i Senegalom, smješten u skupinu K s Portugalom i Kolumbijom. Na društvenim mrežama odmah su se pojavile teorije zavjere i optužbe za namještanje, no iza svega stoji složeno, ali logično pravilo Fife.

Dramatičan trenutak dogodio se tijekom izvlačenja reprezentacija iz trećeg "pota". Kada je legenda engleskog nogometa Rio Ferdinand izvukao kuglicu s imenom Uzbekistana, svi su očekivali da će ih smjestiti u prvu abecedno slobodnu skupinu s dva člana, skupinu I. Međutim, Ferdinand je napravio pauzu i zatim objasnio svoj potez.

- Imamo ovdje neke faktore, pa ću uzeti Uzbekistan i staviti ga u skupinu K na treću poziciju. Preskočili smo skupinu I zbog momčadi koje tek trebaju biti izvučene, pa ćemo pričekati njih - rekao je bivši branič Manchester Uniteda, ostavivši mnoge u čudu.

Njegovo šturo objašnjenje samo je potaknulo dodatna pitanja i sumnje među navijačima koji su pratili prijenos uživo. Odluka da se Uzbekistan, debitant na Svjetskom prvenstvu, pridruži Portugalu i Kolumbiji, dok je u skupinu I kasnije ubačena znatno jača Norveška, izazvala je bijes na internetu.

"Ima li itko objašnjenje zašto je Portugal dobio Uzbekistan umjesto Norveške?", "Zašto Uzbekistan nije mogao ići u skupinu sa Senegalom i Francuskom?", bili su samo neki od komentara.

Mnogi su tvrdili da se radi o namještanju kako bi se Cristianu Ronaldu i Portugalu osigurao lakši put. "Namješten Svjetski kup za Portugal, ignorirane suspenzije i sada najlakši ždrijeb", napisao je jedan korisnik, aludirajući na ranije Fifine odluke vezane uz Ronaldove kartone.

Ipak, istina je puno jednostavnija i temelji se na strogim pravilima Fife o izvlačenju. Glavni princip je da u istoj skupini ne može biti više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe (Uefa), koja može imati najviše dvije. Ključni faktor koji je Ferdinand spomenuo bio je pobjednik jedne od staza interkontinentalnog doigravanja, u kojoj se nalaze Irak (Azija, AFC), Bolivija (Južna Amerika, CONMEBOL) i Surinam (Sjeverna i Srednja Amerika, CONCACAF).

Zbog geografskih ograničenja i već popunjenih mjesta u drugim skupinama, pobjednik tog puta doigravanja morao je završiti u skupini koja ima točno dva europska i jednog afričkog predstavnika. U tom trenutku ždrijeba, jedina preostala skupina koja je mogla zadovoljiti taj uvjet bila je skupina I, u kojoj su već bili Francuska (Europa) i Senegal (Afrika).

Da je Uzbekistan (član azijske konfederacije AFC) smješten u tu skupinu, ona bi postala nedostupna za Irak (također AFC) u slučaju da prođe doigravanje. Zbog toga se skupina I morala "sačuvati" za pobjednika doigravanja, a Uzbekistan je pomaknut u prvu sljedeću dostupnu skupinu, skupinu K. Iako je na prvu loptu izgledalo sumnjivo, Fifina procedura bila je ispravna kako bi se osigurala pravedna raspodjela svih momčadi, uključujući i one koje svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu tek trebaju izboriti.

