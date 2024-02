Objava komunikacije naštetila je sucima, a HNS može protiv Hajduka pokrenuti postupak...

Kasnio je koju minutu u dvoranu, koja nije bila toliko ispunjena ni kad je Zlatko Dalić objavljivao popis igrača za svjetsko ili europsko prvenstvo. A onda je šef sudaca Bruno Marić ušetao okružen šestoricom članova sudačke komisije i glasnogovornikom, koji je odmah najavio da će govoriti samo Marić. Ostali su došli samo pokazati jedinstvo sudačke organizacije u ovo doba, kako su ga nazvali, najvećeg pritiska na suce ikad. A u pozadini je sjedio i voditelj odjela za sigurnost HNS-a Jurica Jurjević. Zlu ne trebalo...

- Pojavile su se cenzurirane fabricirane snimke s utakmice Varaždin - Hajduk (1-1), kojima je cilj bio loše prikazivanje sudačke organizacije i HNS-a. A snimke su potvrdile da su odluke sudaca bile točne i Hajduk nije oštećen - odmah je poentirao Marić pa krenuo analizirati sporne situacije i komunikaciju sudaca na terenu s onima u VAR sobi.

Istaknuo je kako suci nemaju utjecaj na to koja snimka iz VAR analize ide u TV prijenos, zbog čega nekad gledatelji ne vide pravu sliku i dobiju drukčije viđenje sporne situacije nego suci. Pojasnio je kako je sudac opravdano pustio akciju prije Livajina poništenoga gola za 2-1, iako mu je pomoćnik odmah sugerirao da je zaleđe.

Kad Modrić promaši, baš ne kažete 'O, mrvice...'

- Naputak je da se u dvojbenim situacijama akcija pušta pa VAR naknadno provjeri. Tako je bilo u tom slučaju i VAR je pokazao da je bilo zaleđe. Da, nepobitno su suci to utvrdili! - kaže Marić.

I komunikacija između sudaca za neke je neprimjerena. Puno nadglasavanja, vikanja... I psovki.

- Pomoćnik u VAR sobi mora ukazati na situaciju nužnu za pregledati. Jedna od uputa je da VAR sudac pita suca što je vidio, što treba pregledati. Da se ne bi fokusirali na pogrešnu stvar pa donijeli pogrešnu odluku. A psovke... Suci uopće nisu razmišljali da će njihova komunikacija izaći van. Da jesu, suzdržavali bi se od nekih izraza. Ali i kad gledamo Luku Modrića pa promaši šansu i znamo da nas netko snima, sigurno nismo rekli 'O, mrvice, baš si promašio' nego neki drugi izraz. Našim je dečkima sigurno neugodno zbog toga, ali to je životna komunikacija ljudi koji komuniciraju pod stresom.

Puno je polemike izazvalo i pitanje tko je pustio snimku u javnost. Jer to "curenje" predstavlja problem sucima, iako se većina nogometnog puka složila s tim da su sve odluke ispravne. I svi se slažu da bi cijela komunikacija sudaca trebala biti javna, kao što je u ragbiju i američkom nogometu. No to nije do HNS-a nego do Fife i Uefe.

- Ovo je nelegalno i neovlašteno i HNS će poduzeti sve aktivnosti uz institucije RH. Iz HNS-a i sudačke organizacije nisu mogle curiti. Neću govoriti tko je odgovoran.

Tko ima pristup snimkama?

HNS može kazniti Hajduk zbog objave

- U HNS-u ima jedna osoba, zna se kad je bila na serveru i skinula snimku, apsolutno je izuzeta iz mogućnosti. Svi ostali rade u Croatelu.

Može li i Hajduk biti kažnjen zbog objave snimaka?

- Mi smo sudačka organizacija, bavimo se sudačkim odlukama, a hoće li HNS pokrenuti disciplinski postupak, ne mogu znati.

Pojavila se i snimka s utakmice Dinamo - Rijeka. Hoće li biti u svakom kolu tako?

- Ne bojimo se snimki koje će izaći, čak i kad bi bile pogrešne odluke. Ljudi smo. S obzirom na to da svi suci sude časno, pošteno. Ali nećemo u idućim kolima imati curenje snimki jer produkcijska kuća Croatel, koja je kroz taj server omogućila da snimke izađu, zaštitit će svim mogućim šiframa da bude dostupno samo ljudima koji mogu biti odgovorni za to. Ovo je najveći i nezapamćen pritisak jer se htjelo manipulirati i prikazati da smo namjerno nekog zakinuli. Othrvat ćemo se tome jer hrvatski suci sude dobro, a greške su dio suđenja svugdje. Naše odluke neće utjecati na borbu za titulu. Snažni smo othrvati se tome.

Dinamo je objavio rugalicu sucima (pjesma iz crtanog filma "A je to").

- Dinamo nije trebao objaviti taj video, bilo bi bolje da su pričekali da komisija objasni situaciju. Neprimjereno je i njihovi navijači su to tako shvatili.

Hajdučkom ste puku baš vi trn u oku. Bi li pritisci bili manji da niste vi predsjednik sudačke komisije?

- Nisam razmišljao o tome, dojam o hrvatskom suđenju sve je bolji i ne smatram da je to problem. Osim ako ga netko ne fabricira.

U lipnju prošle godine rekli ste da ste neuspješan predsjednik ako naš sudac ne bude u skupini Lige prvaka. Što se treba dogoditi da date ostavku?

I Fifini i Uefini stručnjaci nisu jedinstveni

- To sam rekao s ciljem da smatram svojim uspjehom i uspjehom komisije sudaca ako bi naš sudac došao do Lige prvaka. Ali u drugim sam stvarima uspješan. Uvjeren sam da ćemo imati suca u Ligi prvaka.

Hoće li utakmice u završnici više suditi strani suci?

- Imamo povjerenja u naše suce, oni vani sude velike utakmice, i to vrlo dobro.

Često su neujednačeni kriteriji analiza sudačke komisije.

- I u Hrvatskoj i svugdje postoje rasprave o nekim odlukama. Ponekad se stav razlikuje u detaljima. I šaljemo neke situacije u Uefu i Fifu ekspertima, koji su isto podijeljeni. Nismo bezgrešni, ali radimo da budemo pošteni, točni i ispravni.