Objesila je gaćice o klin: UFC djevojka otišla u mirovinu...

Ako volite gledati UFC u ranim jutarnjim satima, za Brittney Palmer ste onda sigurno čuli. Brittney je jedna od djevojaka koja šeta oktogonom i pokazuje koja je runda. Štoviše, taj posao radi od 2011. godine i čak triput je bila proglašena oktogon-djevojkom godine. Ipak, nakon 12 godina duge karijere, došlo je za oproštaj.

Bila je prepoznatljivo lice u UFC-u

Jedna od najpoznatijih oktogon djevojaka na svijetu će ovog vikenda posljednji put ući u oktogon na UFC 296 priredbi koju će predvoditi Edwards i Covington u borbi za velter pojas.

Na tome meču će se oprostiti od ovog posla, a emotivno je bilo i na vaganju. Nakon što se odradila cijela procedura, bivši MMA borac i voditelj Chael Sonnen je na pozornicu pozvao Brittney.

- Hvala vam na svemu, ali poslije 16 godina u UFC-u, odlučila sam se umiroviti. Hvala Dana White, UFC i navijači još jedanput, doista sam ponosna što sam bila dio ovog čudesnog putovanja - rekla je Palmer.

Foto: JPA/AFF-USA.com

I objesila je gaćice o klin. Sonnen joj je predao gaćice koje djevojke nose u oktogonu, a ona ih je položila na pozornicu, kao što borci ostave rukavice kada završe karijeru.

Video pogledajte OVDJE

Foto: JPA

Godinama je u UFC-u bila vodeća u svojoj branši. Predvodila je najjače priredbe i mečeve, a bila je i jedina oktogon-djevojaka tijekom korona virusa kada su se priredbe održavale bez gledatelja.

Zatvorila je jedno poglavlje dugo 12 godina, ali sumnjamo da će joj biti dosadno u životu. Baš kao i većina njezinih kolegica, Palmer radi kao model.

Fino je građena, a ne libi se to pokazati niti na društvenim mrežama gdje često objavljuje provokativne slike, a to joj je donijelo milijun pratitelja. Ova lijepa Amerikanka bavi se i jogom, obožava skijanje, ima svoju liniju odjeće 'Stone Free' te uz to sve je pohađala likovnu akademiju jer je, baš kao i u MMA, zaljubljena u slikarstvo.