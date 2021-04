Doći do Cristiana Ronalda je, pogotovo u ovim 'korona uvjetima', nemoguća misija. Veća vjerojatnost je da ćete dobiti na lotu nego upoznati portugalsku zvijezdu, no Biljani Dragaš iz Srbije se posrećilo.

Ova crnka iz Novog Sada je Cristiana upoznala još prije dvije godine, a utakmicu Portugala i Srbije, koja se igrala prije nekoliko dana u Beogradu, iskoristila je za novi susret s popularnim nogometašem.

Portugalac je poslije remija sa Srbijom (2-2) bio frustriran i ljutit zbog poništenog gola u posljednjim sekundama. Derao se na suca, bacio kapetansku traku na travnjak te otišao u svlačionicu prije kraja utakmice. No, tko zna, možda je bio sretniji kada je vidio svoju obožavateljicu.

- Sačekala sam ga na aerodromu. Kada sam ga ugledala u autobusu komunicirali smo rukama. Htjela sam ući u autobus i to sam mu pokazala, ali mi je on rekao da je to nemoguće izvesti. Željela sam doći do njega - ispričala je za Kurir Biljana Dragaš koja je po struci farmaceutski tehničar.

Cristiana obožava, a ljubav se rodila prije dvije godine kada je portugalska reprezentacija također igrala u Beogradu protiv Srbije. Od tada često ide na utakmice njegova kluba.

- Bila sam u Budimpešti kada je igrao, pa u Torinu. Volim ga odavno. Vodila sam čak i njegovu fan stranicu. Prvi put smo se upoznali u Budimpešti. Tada se nismo slikali, vidjela sam ga samo usput. Prije dvije godine kada je dolazio mahnuo mi je da priđem. Prepoznao me je, ali možda to nije dobro da se zna - priča Biljana.

Zaluđena je Ronaldom, a ne libi se priznati ni da ga voli te da je zaljubljena do ušiju. San joj je završiti s njim u krevetu, ali mali problem je taj što je Cristianovo srce već odavno zauzeto Georginom.

- Zaljubljena sam u njega. Vjerojatno je i on to shvatio. Voljela bih imati neku aferu s njim... On izgleda baš kao pravi muškarac, pun je pozitivne energije. Sviđa mi se kako šeta, kako prilazi. Muževan je i sviđa mi se svaki njegov pokret. Posebno mi se dopada što ostavlja srce na terenu - priča crnka iz Novog Sada.

Priznala je kako nikad ništa nije imala s njim, ali slala mu je fotografije i pisma. No on ju i dalje ne prati na Instagramu.

- Nisam imala ništa s njim, ali sam ga jako puno puta vidjela. Poklonila sam mu neku sliku, pismo, ali to je tajna što sam mu napisala. Ja ga pratim i na Instagramu, ali on mene ne. On gleda priče na fan stranicama. Bila sam u kontaktu s jednim boksačem koji je prijatelj s njim. Imam neku komunikaciju s Ronaldom, ali to sad nije bitno - govori tajnovita Biljana.

Do pojave korona virusa je često putovala i išla na Juventusove utakmice. Sada je sve to malo teže izvesti, ali planira se opet susresti s njim.

- Možda ću otići u Španjolsku. Sada zbog korone je malo teže, ali voljela bih pričati s njim puno više. Taj trenutak kada sam ga zagrlila je nešto neopisivo. Jako je lijepo što mi se to dogodilo. Tresla sam se od uzbuđenja. Htjela sam ga sresti pa sam samo zbog toga unajmila sobu u istom hotelu gdje je i on bio. To su veliki troškovi, ali izdvojila sam za to - priznala je Dragaš.