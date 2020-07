Obregon: Život je u Kolumbiji bio opasan, ali više nije, nema nikakvih obračuna narkobandi

<p>Mladi Kolumbijac Jorge Obregon jedan je od najzaslužnijih što su Varaždinci uspjeli izboriti ostanak u 1. HNL. Svojim igrama skrenuo je pažnju na sebe i bio pravo osvježenje u napadu momčadi Samira Toplaka nakon koronastanke.</p><p>Uvijek moćan na lopti, gotovo svaku je zagradio i proslijedio svojim suigračima, a posebno se svima dojmio u pobjedi Varaždina protiv Hajduka 3:2 kada su se Hajdukovi braniči odbijali od 23-godišnjeg Kolumbijca.</p><p><strong>VIDEO: Pogledajte slavlje Varaždina</strong></p><p>Za Varaždin je postigao tri pogotka. U porazu od Dinama 3:1 lažnjakom je po ćevape poslao Dilavera i matirao Livakovića, protiv Istre 1961 je zabio prvi gol u pobjedi od 3:0, dok je protiv Intera (1:0) riješio susret lijepim golom iz voleja.</p><p>- Najdraži gol sezone mi je onaj protiv Istre. Znali smo kolika je važnost tog susreta i da pobjedom praktički osiguravamo ostanak. Utakmica je bila vrlo izjednačena i bio sam presretan jer sam svojim golom ekipi podigao samopouzdanje ekipe i na kraju smo uvjerljivo slavili – priča nam Obregon.</p><p>U samoj završnici prvenstva izostala je Obregonova realizacija, a svima je sjećanju ostao promašaj iz posljednjeg kola protiv Dinama.</p><p>- Nisam zadovoljan svojim igrama u posljednjim susretima. Bio sam umoran jer smo mnogo utakmica odigrali u vrlo kratkom vremenu, no najvažnije je da sam dao svoj doprinos u ostvarivanju cilja, a to je ostanak Varaždina u prvoj ligi - dodao je 23-godišnji Kolumbijac je najbolje odnose izgradio s Irancem Mehdijem Mehdikhanijem.</p><p>- Ekipa je zbilja fenomenalna i svi se dobro slažemo, no najbolji sam s Mehdijem - poručio je 23-godišnjak. U baroknome gradu ljudi mu često prilaze na ulici i čestitaju mu.</p><p>- Ljudi u Varaždinu me često zaustavljaju i čestitaju mi na mojim igrama. Također, dobivao sam brojne poruke podrške preko društvenih mreža. To je lijepo, a ujedno je i dokaz da ljudi prepoznaju koliko se trudim na svakom susretu - dodao je Obregon.</p><p>No, prilaze li mu Varaždinke?</p><p>- U Varaždinu ima lijepih djevojaka, no ne gledam previše jer imam djevojku u Kolumbiji – smije se Obregon.</p><p>Njegove partije u dresu Varaždina redovito prate i članovi njegove obitelji.</p><p>- Obitelj i prijatelji ne propuštaju ni jednu moju utakmicu. Oni su ipak najveća podrška - dodao je Obri koji je rođen u mjestu Puerto Tejada, gradu od 46.000 stanovnika koji se nalazi na zapadu Kolumbije u blizini Calija, grada kojeg su mnogi upoznali iz Neflixove treće sezone "Narcosa" o kartelu Cali.</p><p>- Kolumbija je prekrasna zemlja s vrlo ljubaznim ljudima i divnim mjestima koja valja posjetiti. Mislim da je Kolumbija bila opasna zemlja, ali sada su se stvari promijenile na bolje, hvala Bogu. Srećom, nisam se rodio kad je Kolumbija imala najgore periode u kojima su dominirali obračuni narkobandi. Srećom, nikad nisam vidio oružani sukob i teško da ćete te scene vidjeti danas u Kolumbiji. Naravno postoje izuzeci, no više se ne čuju loše vijesti o Kolumbiji kao prethodnih godina - objasnio nam je mladić kojem je uzor Cristiano Ronaldo, a volio bi se okušati u Premiershipu.</p><p>- Kao i svaki igrač težim najboljim svjetskim ligama. Premiership mi je nekako najdraži i volio bih jednog dana igrati za Manchester United - dodao je Obregon koji bi i iduću sezonu trebao provesti u varaždinskom prvoligašu.</p><p>- Sretan sam u Varaždinu. Nadam se da ću iduću sezonu svojim igrama doprinijeti rezultatskom iskoraku svoje momčadi - zaključio je Obregon.</p>