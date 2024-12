Obrvan: Nemamo boljih igračica od ovih! U Hrvatskoj je malo onih koji prate ženski rukomet

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u ključnoj utakmici od domaćina Švicarske 22-26 i time završila svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu. Momčad Ivice Obrvana presudilo je loše prvo poluvrijeme, u kojem je Švicarska u jednom trenutku imala čak devet golova prednosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:21 Rukometašice u Baselu | Video: Hrvatski rukometni savez

- Vraćamo se kući. Oni pravi poznavatelji rukometa, koji prate ženski rukomet u našoj zemlji, a kojih nema mnogo, ne bi trebali biti iznenađeni ovim rezultatom. Imali smo svoje šanse prije utakmice, ali Švicarska, koja na domaćem terenu s ekipom trenira nekoliko godina zajedno, bila je favorit. Žao mi je što smo dobro otvorili utakmicu, ali nakon 5-5 počeli smo griješiti. Promašili smo nekoliko stativa, sedmerac... Na te pogreške nadovezala se nervoza, i oni su stvorili veliku prednost, koju smo uspjeli smanjiti na tri razlike. Na poluvremenu smo se dogovorili da kompaktnom igrom možemo pokušati vratiti utakmicu u neizvjesnost. To smo i uspjeli kad smo nekoliko puta smanjili na -3, a imali smo priliku smanjiti i više. Na kraju, zbog isforsiranih grešaka, nismo uspjeli. Švicarska je odigrala vrlo dobro, i želim im sreću u nastavku prvenstva – rekao je izbornik nakon utakmice i dodao:

Foto: Nebojsa Tejic / kolektiff

- Ova ekipa trenira zajedno minimalno. U momčad su ušle nove igračice koje su se vratile nakon teških ozljeda, poput Tine Barišić. Prkačin se također vratila nakon dužeg razdoblja bez treninga. Trenutačno nemamo kvalitetnijih igračica. To je naš bazen iz kojeg crpimo snagu, i kada bi ova ekipa imala više vremena za zajednički rad, kao što je to slučaj u klupskom rukometu, sigurno bi igrala kvalitetnije. Vidjeli smo mlade igračice na koje se možemo osloniti u budućnosti, poput Brkić i Birtić. Iako je Vuković promašila nekoliko šuteva, i ona zaslužuje pažnju. Bešen je bila dobra na ovom turniru, iako u prvom poluvremenu nismo imali podršku vratarki. Vjerujem da ova ekipa može napredovati i uz uključivanje nekih novih igračica postići značajan iskorak.

Podsjetimo, uoči Eura Obrvan je otpisao Ćamilu Mičijević, Valentinu Blažević, Teu Pijević i Anu Debelić.

Naglasio je kako bi Hrvatska po starim pravilima prošla dalje kao jedna od tri najbolje reprezentacije u skupini, ali taj podatak nije točan. Naime, Hrvatska ima isti broj bodova (jedan) i gol razliku (minus 12) kao i Farski otoci, ali Farani su zabili 66 golova, jedan više u odnosu na 'kraljice šoka' i time uzeli treće mjesto...

- Želim naglasiti nešto što mnogi ne znaju, ovo Europsko prvenstvo igra se u šest skupina, gdje samo dvije ekipe prolaze dalje. Prije su na prvenstvima sudjelovale 16 reprezentacija, i prve tri iz svake skupine prolazile su u daljnju fazu. Po starim pravilima sigurno bismo prošli dalje. Znali smo prije početka prvenstva da će biti teško, i nadali smo se iznenaditi Švicarsku, ali nismo uspjeli. Život ide dalje.

Pred medije je izašla Karla Birtić, jedna od mladih igračica koje je izbornik istaknuo kao budućnost hrvatskog rukometa.

- Odigrale smo dva različita poluvremena. Borile smo se i u prvom, ali nismo realizirale prilike koje smo stvorile, i to nas je koštalo. Na poluvremenu smo se dogovorile da ćemo dati sve od sebe do kraja, i to smo pokazale. Nažalost, trideset minuta nije bilo dovoljno, pa smo završile porazom. Imamo velik prostor za napredak. Trebaju nam zajednički treninzi i vrijeme, a vjerujem da će u budućnosti to izgledati bolje.

Tina Barišić također je analizirala utakmicu, osvrnuvši se na razliku u igri između prvog i drugog poluvremena. U prvom dijelu Hrvatska je imala "crnu rupu" od deset minuta u kojima nije uspjela zabili gol, dok u drugom poluvremenu takvih kriza nije bilo.

- Ne možemo reći da smo u prvom poluvremenu igrale jako loše. Imale smo prilike, ali pogodile smo pet stativa, i tu su se one odvojile. Nismo posustale ni kad su vodile devet razlike; uspjele smo smanjiti na šest. U drugo poluvrijeme ušle smo dobro, ali sreća nije bila na našoj strani. Napad nam je bio slaba točka. Od prve do zadnje igračice garantiram da smo dale sve od sebe, ali na ovom prvenstvu jednostavno nas nije išlo. Svaki poraz boli, nije lako, ali moramo ići dalje. Iz ove utakmice i turnira ćemo sigurno nešto naučiti. Vjerujem u cure i nadam se da će u budućnosti rezultati biti bolji.