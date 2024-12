Očaj u Dinamu! Nedostaje pola momčadi, igraju i ozlijeđeni, a klub poručuje: 'Nema krize igre'

Bruno Petković igrao je nezaliječen, ušao protiv Istre, Osijeka i Gorice, u tri okršaja iz kojih je Dinamo izvukao samo dva boda, jedan zahvaljujući njegovoj asistenciji, ali klub ga je izgubio na dulje, narednih mjesec i pol dana mora bez njega. Preforsirao ga je, pritom i posve nepotrebno napao izbornika Zlatka Dalića, a zapravo je Dinamo izbacio Petka izvan stroja.

Arijan Ademi cijelo vrijeme igra na rubu, nije posve fit, a u petak je Nenad Bjelica isto napravio i s Martinom Baturinom.

- Baturina dva dana nije trenirao jer je dobio udarac u Splitu i ne vjerujem da će igrati - najavio je Bjelica, a onda opet posegnuo za istim receptom kao u Petkovićevu slučaju.

I opet nije pomoglo, ulazak našeg reprezentativca u zadnjih 15-ak minuta nije "plavima" donio pobjedu i bodove protiv Slavena (1-1), a rizik od pogoršanja ozljede je tu.

- Igraju samo zdravi i najspremniji - stalno ponavljaju svi treneri, uključujući i Bjelicu. Ali u praksi...

I tako se Dinamovi problemi samo gomilaju. Ionako je pola momčadi bilo izvan stroja, a prvih 20 minuta okršaja sa Slavenom dodatno je sve u klubu bacilo u očaj jer iz igre su zbog ozljeda izašli Ademi i Torrente. Nevistić se tek oporavio, kao i Perić i Moharrami, a ozlijeđeni su Sučić, Mišić, Cordoba, Perković, Bočkaj, Ogiwara... Dok suspendirani Mmaee trenira s juniorima.

I dok je dio tih ozljeda mehaničke prirode, posljedica udaraca ili startova, dosta je i dugotrajnih. Koje mogu imati razne uzroke. Neutralni liječnici ne žele ulaziti u razloge, a sam je Bjelica rekao:

- Može biti stotinu razloga, ali sigurno su napori Lige prvaka, utakmice koje igramo svaka tri-četiri dana, ostavili traga na igrače koji nisu navikli na taj ritam. Možda je to jedan od razloga. Možda i promjena trenera pa metodologije treninga. Možda je momčad formu tražila kad se borila za plasman u Ligu prvaka. Možda je i do toga što jedan dan treniramo na močvari, drugi na malo boljem terenu, pa onda igramo na glavnom terenu koji je vrlo tvrd. Može biti svašta, alii mi u ova tri mjeseca i ne treniramo, samo se regeneriramo i igramo utakmice. Nema prostora za puno rada s momčadi na fizičkom planu, puno igrača nisu nikad igrali u Ligi prvaka. Baturina, Sučić, Torrente, Pierre-Gabriel, Kulenović, Špikić, čak ni Pjaca ne znam koliko je igrao u ovom ritmu. Od 11 igrača koji su igrali u Bratislavi, osam ih nikad nije igralo Ligu prvaka. Njima je to nešto novo, a pritisak Dinama je velik, i to može biti razlog. Obično ozljede dolaze kad ste psihički malo nestabilni ili pod većim naporom. Igrao sam prije Ligu prvaka s Dinamom i Austrijom Beč pa nisam imao takve probleme, ali ne mogu uprijeti prstom u nekoga, to bi bio prejeftin alibi.

I dodao je:

- Ostali smo na samo 14-15 igrača, ali što je tu je...

Taman uoči okršaja sa zahuktalim Celticom u utorak, koji može otvoriti vrata drugoga kruga Lige prvaka.

- U rezultatskoj smo krizi, ali nema krize igre i već smo izdvojili sredstva za pojačanja u zimskom prijelaznom roku. Radom ćemo se, svi zajedno, izvući iz ove krize - poručuju iz Dinama.

