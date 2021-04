Od legende Bayern Münchena i miljenika navijača, postao je nepoželjna ličnost koju navijači žele istjerati iz kluba. Priča je to nekadašnjeg bh. nogometaša, a danas sportskog direktora Bayerna Hasana Salihamidžića (43).

Braco je u posljednjih nekoliko tjedana došao u centar pažnje nakon sukoba s trenerom Bayerna Hansijem Flickom. Njihova netrpeljivost je na vidjelo izašla kada su se pojavile informacije da bi Flick mogao otići na kraju sezone upravo zbog legendarnog bh. nogometaša.

Flick je prošle sezone napravio čuda s Bayernom osvojivši šest trofeja i to u sezoni koja je započela turbulentno, pa je Bayern, na iznenađenje mnogih, stao uz Salihamidžića. To se pak nije svidjelo navijačima Bayerna koji su pokrenuli peticiju za njegov odlazak iz kluba.

No neki su malo pretjerali u svemu pa su njegovu suprugu Esther zasuli uvredljivim porukama.

- U proteklih nekoliko dana dobila sam dosta ružnih i uvrjedljivih komentara koje nemaju nikakve veze sa onim što radim i koje su povezane sa mojim mužem i poslom koji se bavi. Vrijeđaju ga kao i napadaju našu kompletnu porodicu. Molim vas da prestanete s ovim jer nema nikakve veze s navijanjem za klub - napisala je na Instagramu Salihamidžićeva supruga.

On je na ovu poziciju došao 2017. godine, a prije toga je devet godina bio član Bayerna te je u 365 utakmica zabio 47 golova uz 53 asistencije.

Do sukoba između njega i Flicka je došlo jer trener Bayerna želi veće ovlasti što se tiče transfera, a Salihamidžić smatra da je isključivo on, kao sportski direktor, zadužen za tu sportsku politiku kluba. Sve je eskaliralo kada je Salihamidžić rekao da Jerome Boateng odlazi iz kluba na kraju sezone, a to je zasmetalo Flicku koji računa na njega.

Bayern je tako odlučio stati uz Bracu, a to je navelo Hansija Flicka na odlazak iz bavarskog velikana. To je priopćio medijima nakon subotnje pobjede nad Wolfsburgom (3-2), a igračima i čelnicima je to otkrio prije utakmice.

Flick nije želio detaljno pojasniti je li ova odluka povezana s pogoršanjem njegovih odnosa sa Salihamidžićem tijekom posljednjih mjeseci, a nije želio ni potvrditi da mu je cilj zasjesti na klupu njemačke reprezentacije koju će po završetku ovogodišnjeg Eura napustiti Joachim Löw.