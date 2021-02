Cibona se na početku ove sezone odlučila na remont. Dovela je talentirane igrače poput Tonija Nakića i Matea Drežnjaka, koji su uz Roka Prkačina trebali biti budućnost kluba.

No početak nije davao neki optimizam. Iako je Ivan Velić (48) kvalitetan trener koji je Ciboni nakon nemale pauze donio i naslov prvaka Hrvatske, tip je trenera koji više koristi gotove igrače i u početku ove sezone činilo se kako se u njegovoj momčadi zbilja ne vidi tko pije, a tko plaća.

No, kako je vrijeme odmicalo, Velić se privikavao na nove igrače, oni na njega, klub je u siječnju spojio dvije pobjede zaredom u ABA ligi. I onda, kao grom iz vedra neba, stigao je otkaz nakon pobjede protiv Krke u nedjelju. Loš tajming dok je klub bio u pozitivnom nizu?

Za mišljenje smo pitali legendarnog hrvatskog trenera i čovjeka koji je s Cibonom osvajao naslove europskog prvaka, Mirka Novosela (82).

- Ja sam očekivao da bi se to moglo dogoditi. Cibona je ove godine dovela nekoliko mladih igrača, talenata, za koje je nužan intenzivan rad da bi se ti talenti pretvorili u vrhunske igrače. Što se toga tiče, nisam bio zadovoljan ovime što se događalo u Ciboni u posljednje vrijeme. Posljednja utakmica protiv Krke, koju su pobijedili, počne ta mlada petorka, playmaker je bio Lovro Gnjidić, počeo je izvanredno, dobro je igrao, poslije pet, šest minuta ga je trener izvadio iz igre i nije više ulazio. Ti mladi igrači trebaju puno jači tretman, ponajviše što se tiče školovanja i davanja prilika, toleriranju grešaka i ispravljanju grešaka, ali to u Ciboni baš nije bio slučaj - kaže nam legendarni trener Cibone.

Velić je 'vukovima' 2019. godine donio naslov prvaka Hrvatske nakon šest godina čekanja, ali tada je na raspolaganju imao iskusniju momčad. Cibosi su se odlučili na remont, dati priliku mladima, ali Velić je tip trenera koji koristi gotove igrače, tvrdi Novosel.

- Ivan Velić je dobar trener, ali trener koji više koristi gotove igrače. Nisam primijetio neke njegove ambicije za razvoj mladih igrača. Očekivao sam da će Cibona tražiti određena rješenja. Cibona nema nikakve šanse ako nema jaku proizvodnju svojih igrača. Bez toga ne može pratiti konkurenciju u ABA ligi jer su to klubovi iz Srbije i Crne Gore koji imaju direktnu pomoć države, a ona nema nikakvu pomoć države, baš kao što nemaju ni Zadar ni Split i prinuđeni su da stvaraju svoje igrače. Tu treba izuzetno kvalitetno raditi i biti strpljiv. Jer igrač se ne postaje preko noći.

Navijači su još ranije zazivali njegov odlazak zbog loših rezultata, klub mu je dao vremena, ali, kaže Novosel, momčad nije ništa posebno pokazala.

- Kao momčad su pokazali određeni napredak, ali to nije dovoljno da bi se napravi bolji plasman u ABA ligi jer je tu konkurencija prejaka. Budućnost, Partizan, Zvezda, Mornar imaju ogromne investicije i kupuju Amerikance. Na utakmici između Mornara i Zvezde je u jednom trenutku bilo devet Amerikanaca na terenu. To je dobro za rezultat klubova, ali to je katastrofa za srpsku i crnogorsku košarku jer mladi igrači nemaju nikakvu priliku. Mi jedino s politikom stvaranja mladih igrača u prave igrače imamo šanse za ozbiljniji rezultat.

I upravo jedan takav trener, koji forsira mlade igrače, je srpski stručnjak Vladimir Jovanović (36) koji bi u utorak trebao biti imenovan novim trenerom. Vodio je tri godine FMP, pomoćnik je Igoru Kokoškovu u srpskoj reprezentaciji, a naš sugovornik tvrdi kako je on pravo rješenje za Cibonu.

- Jovanović je trener koji ima odlične rezultate u radu s mladim igračima. Srbija ima odličnu proizvodnju mladih igrača koji završavaju i u NBA ligi. Bitno je da u školovanju tih igrača koriste naša nekadašnja iskustva, to Hrvatska ne radi više i zato je nastala određena razlika između naše i njihove košarke. Ako će glavni cilj biti stvaranje mladih igrača, ovo je jako dobar izbor Cibone. To je jedini način ako se Cibona želi vratiti na vrh.

Kako da se Cibona, i općenito hrvatski klubovi, vrate na stare staze slave? Novosel ima recept.

- Greška je Saveza i hrvatske lige što dopuštaju strancima da igraju za naše klubove. Treba biti kao što je bilo u Jugoslaviji, zabraniti strancima da igraju u našim klubovima. Mi smo davali priliku domaćim talentima da se mogu razvijati. Oni su se razvijali i mi smo došli na svjetski vrh.

Hrvatska liga je postala sve zanimljivija. Split se pojačao i jedan je od glavnih kandidata za naslov, Gorica je s trenerom Josipom Sesarom došla kao veliko osvježenje našoj košarci, a tu su i Cibona te Zadar. Tko će biti prvak?

- Ako se gleda hrvatska liga, Cibona ima dobre šanse da bude prvak, a što se tiče ABA lige, nerealno je nešto očekivati više nego što je danas. Pa stranac u Mornaru košta više nego što je godišnji budžet Cibone. Nisu ravnopravni. Cibona može biti prvak Hrvatske. Iako Zadar ima ta tri Amerikanca koji su jako dobri, Split ima nekoliko stranih igrača, prema tome Cibona je neravnopravna u odnosu na njih, ali ako nastavi kvalitetno raditi, ako poboljša obranu, ima šanse postati prvak - zaključio je velikan hrvatske košarke.