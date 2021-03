Teškoj kategoriji UFC-a svojevremeno je bilo potrebno osvježenje, a ono je došlo u liku gorostasnog Francisa Ngannoua (34, 15-3). Čovjek je visok 193 centimetra i teži 117 kilograma pa je vrlo jednostavno shvatiti zašto ga zovu Predator. Nadolazeća je zvijezda elitne MMA organizacije gdje ima niz od četiri pobjede, nanizao je Curtisa Blaydesa (29, 14-3-1), Caina Velasqueza (38, 14-3), Juniora dos Santosa (37, 21-9) i Jairzinha Rozenstruika (31, 11-2).

Hrvatska ga je publika imala prilike gledati na 'UFC Fight Nightu 86' u Zagrebu gdje je doktor rekao da 'Razor' više ne može nastaviti borbu nakon što ga je 'Predator' razbio u dvije runde. A njegova priča počela je u Kamerunu gdje je rođen i gdje je živio cijeli život. Obično ovakve priče poteknu od vrlo rane, adolescentne dobi. Tako se netko kao siromašni dječak preseli u zemlju "mogućnosti i blagostanja" pa se naknadno piše o njegovu nevjerojatnom uspjehu, želji, volji, inspiraciji...

Od Kameruna preko ulica Pariza do UFC-a

A ako su takve priče inspirativne, onda bi od ove trebali pasti na stražnjicu. Francis Ngannou je u Francusku doputovao kao odrastao i etabliran čovjek. Imao je 26 godina kada je stigao na okrutne ulice Pariza, a umjesto obećane zemlje dočekala ga je pljuska i prizemljenje. Postao je beskućnik.

- Čim je ušao u naše prostorije vidio sam da je poprilično velik i snažan. Pitao sam ga bi li radio kod nas u kuhinji i sjeckao povrće na što je on odgovorio da bi. Smiješno je da se prvi dan posla (sjeckanja povrća!) žalio na bol u leđima na što je šef kuhinje posprdno gledao. Kako se netko tako velik može žaliti na bol u leđima? - rekao je Khater Yenbou, glavni i odgovorni fundacije La Chorba, udruge koja brine da beskućnici ne ostanu gladni.

Ngannou je tako postao dio fundacije koja dnevno napravi preko 900 obroka za 600 siromašnih obitelji diljem Pariza.

Beskućnici u Parizu. Francis Ngannou je bio jedan od njih

Ngannou je i prije dolaska u Francusku volio te trenirao boks, a istu stvar je spomenuo i Yenbou. On ga je proslijedio Fernandu Lopezu, glavnom treneru i vlasniku kluba u Parizu "MMA Factory".

- Došao sam u dvoranu, a on je već bio tamo. Ogroman tip. Sišao sam u podrum gdje sam držao dvije vreće pune odjeće i boksačku opremu. Rekao mi je 'Ne, ne mogu uzeti vreću... Mogu li je ostaviti ovdje u dvorani?'. Pitao sam ga zašto, a onda mi je sinulo nakon dvije sekunde - bio je beskućnik - ispričao je Lopez, čovjek koji je Ngannoua u najboljem francuskom MMA klubu trenirao potpuno besplatno.

Ngannou ga je impresionirao svojom borilačkom inteligencijom, brzinom i snagom. Lopez ga je uzeo pod svoje, trenirao i lansirao u potpuno drugačiji svijet od onog što je znao, daleko od bijednog života na ulici.

- Čim smo počeli prvi trening znao sam da je po nečemu drugačiji... Dogodilo se da mi je jedan dan bila TV ekipa u dvorani. Nekako su odlučili snimati njega, a ja sam se počeo smijati. Kamerman me pitao što se smijem, a ja sam mu rekao: "Ovaj ovdje nije običan borac. Ovaj ovdje će jednog dana biti šampion".

No, Ngannou je bio uvjeren da će biti sljedeći Mike Tyson. Toliko je volio boks pa je Lopez imao pune ruke posla uvjeriti ga da je MMA sport za njega.

- Rekao sam mu: "Gledaj, boks je dobar za tebe... Savršen... Ali da budemo iskreni, želim ti pružiti nešto što će ti donijeti najbržu zaradu. A to je MMA". I tako je u jednom trenutku odradio prvu borbu. Zaradio je novac i bio je sretan.

Htio biti novi Tyson, trener ga usmjerio u MMA

Naporan rad, jaki i krvavi treninzi, pobjeda za pobjedom doveli su ga do elitne MMA organizacije - UFC-a. Suradnju sa svojim glavnim trenerom nije prekinuo. A nije ni zaboravio odakle je došao.

- Nastavio je dolaziti kod nas u fundaciju, dolazio je rukovati se s ljudima. Čak je i pronašao način kako nam može pomoći. Kada bi vidio nekoga bez novca, dao bi mu ga bez da je itko primijetio. A to je njegova najveća kvaliteta. Taj čovjek ima zaista veliko srce i cijeni stvari. Ako mu dam pun tanjur hrane, on će paziti da pojede sve i ne ostavi ništa jer zna da postoje ljudi koji nemaju što jesti. A on je to prošao. Zadržao je one prave vrijednosti u svojem životu (sad kad je poznat, op.a.) i nadam se da će samo tako nastaviti. Ne brinem se, uvjeren sam da hoće - rekao je Khater Yenbou.

Legenda MMA sporta Alistair Overeem (40, 47-19-1) je u nizu od dvije pobjede tražio priliku za novi napad na Stipu Miočića, ali 'ugasio' ga je nevjerojatni predator za manje od dvije minute. UFC i Dana White zadovoljno su trljali ruke, a značilo je to da će kamerunsko-francuski borac napasti titulu prvaka.

Mnogi su 'zajahali hype train' pa čak i kladionice koje su davale veliku prednost 'Predatoru', mislili su da je to Stipin kraj. No, bio je to meč u kojem je Miočić demantirao sve nevjernike i nastavio svoj put na teškaškom tronu. 'Školovao' je Ngannoua u pet rundi i pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom. Bili su to teški trenuci za 'Predatora, koji se vratio u možda i najgorem meču u povijesti teške kategorije UFC-a.

Dva nokautera, 'Crna zvijer' i 'Predator', najave su bile bombastične svi su očekivali neki strašan nokaut, a kad ono - ćorak. Derrick Lewis (36, 25-7-1) je pobijedio, ali bolje da nije. Bila je to borba u kojoj nitko ne bi žalio da se završila neriješeno ili da su borci sami sebe diskvalificirali nakon onakvih katastrofalnih 15 minuta. Ipak, suci su odlučili da je malo bolji bio Lewis, a Ngannou je od napada na titulu došao do dva poraza u nizu.

Nova prilika za toliko željenu titulu

Što sad? I vrh UFC-a mu više nije bio toliko naklonjen, a on je morao sam krenuti na novi pohod prema vrhu. Shvatio je to ozbiljno i najavio da će trenirati više nego ikad, a svjestan je kakve 'bombe' ima u rukama. Možda je to tehnički loše, ali je učinkovito. Pokazao je to u velikom povratku kojim je došao do novog napada na titulu.

Poslao je na 'spavanje' prvo Curtisa Blaydesa za 45 sekundi, zatim umirovio bivšeg prvaka Caina Velasqueza nakon samo 26 sekundi, legendarni Brazilac Junior dos Santos izdržao je minutu i 11 sekundi, a 'Bigi Boy' Jairzinho nestao je u 20 sekundi. Strašan, strašan niz.

A onda je bilo sve jasno. Stipe je u trilogiji protiv Daniela Cormiera (42, 22-3-1) dokazao da je najbolji teškaš ikad, a sad je na redu novi meč protiv 'Predatora'. Nakon što je UFC dugo krio tko će biti sljedeći Stipin protivnik, objavili su kako će vatrogasac braniti pojas na priredbi 'UFC 260', a pobjednik tog meča trebao bi biti idući protivnik Jona 'Bonesa' Jonesa (33, 26-1-1) koji čeka debi među teškašima.

Kako ga je Stipe taktički nadigrao u prvom meču, Ngannou je odlučio pojačati svoj tim za uzvrat te će uz njega biti prvak velter kategorije Kamaru Usman (33, 18-1) koji bi mu trebao pomoći u hrvačkom dijelu, ali i biti u njegovom kutu za vrijeme meča.

Ove nedjelje, 27. ožujka, u jutarnjim satima, između šest i sedam sati će u kavez drugi put izaći Miočić i Ngannou. Stipe može dokazati kako je neosporni vladar teške kategorije, a prijeti mu borac koji je sigurno 'gladan' i u nekoliko godina može doći od ulice do pojasa prvaka najjače svjetske MMA organizacije.