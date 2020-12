Opet se u Dinamovoj svlačionici pjevalo, kako i ne bi nakon tako krasnog završetka europske godine. Pa u cijeloj Europskoj ligi Samo su Arsenal, Bayer Leverkusen i Hoffenheim bili uvjerljiviji, osvojili više bodova!

- Možemo biti zadovoljni pobjedom, samo žalimo za tim primljenim golom - rekao je Joško Gvardiol, koji je glavom nakon Majerova ubačaja načeo Ruse.

- Kako sam zabio? Svi znamo da Majer ima dobar centaršut, a ja sam se našao na pravom mjestu i zabio.

Joško je počeo na svojoj prirodnoj i dražoj poziciji, kao stoper, jer zbog bolesti Lauritsen nije bio u sastavu. Ali nakon rane ozljede Leovca opet je bio lijevi bek.

- Bilo mi je drago kad sam vidio da igram stopera, ali ipak, ozlijedio se Leovac i prešao sam na drugu poziciju. Što mi nikad nije bio problem, niti će ikad biti. Idemo se oporaviti i odmoriti pa se pripremiti za Rijeku. Ždrijeb? Nemam nekih posebnih želja, kako nama tako i njima.

Mislav Oršić zabio je gol i dvaput drmao vratnicu.

- Od početka smo bili dobri, dobro smo ušli, agresivno, ništa nismo htjeli prepustiti slučaju, da eventualno loše završimo godinu. Nažalost, dobili smo gol, ali nema veze, važno je da smo prošli. Čudno je to u nogometu, kad ti netko spomene da tako nešto postoji... Kad uđeš u skupinu, ne razmišljaš o tome da nećeš primiti gol, a nakon pet utakmica želiš i šestu.

Ne žali previše što nije utrpao još koji.

- Dobro smo igrali pa smo zabijali. A u ždrijebu koga god izvučemo, ravnopravni smo, treba se samo dobro pripremiti. Rijeka? Bit će baš pravi derbi, nažalost bez publike, ali barem želim da ljudi pred TV-om uživaju.

A jedini igrač koji je Dinamu zabio gol ove sezone u Europskoj ligi hrvatski je mladi reprezentativac Kristijan Bistrović.

- Odigrali smo dosta loše prvo poluvrijeme, ispod svake razine. Dinamo je bio dobar i u obrani i u napadu i zasluženo je pobijedio. Moj gol? Ma, nama taj gol ne mijenja ništa, u lošem smo trenutku i moramo jako puno raditi da se izvadimo u preostale dvije utakmice u prvenstvu - utučeno je govorio Bistrović i dodao:

- Teško je biti zadovoljan svojom igrom ako izgubiš 3-1.

Prokomentirao je i ždrijeb skupina na Euru U21, koji je Hrvatsku smjestio u Sloveniju, u skupinu s Engleskom, Portugalom i Švicarskom:

- Imamo šanse proći, jako smo kvalitetni, baš dobar kolektiv s novim izbornikom i svi se veselimo Euru. Dosta je jaka skupina, ali na EP-u nema slabih.

Viktor Gončarenko, trener CSKA, bio je potišten:

- U prvom poluvremenu puno toga nije bilo dobro u našoj igri, ma ništa nismo uspjeli zaustaviti, ni njihove napade, baš ništa. U drugom poluvremenu bili smo agresivniji, popravili se, ali to nije bilo dovoljno da spasimo sve. No, drago mi je što smo barem pokazali karakter u nastavku utakmice. Dinamo je iskusna momčad, vidi se da su već igrali puno ovakvih utakmica na ovoj razini natjecanja - govorio je Bjelorus i nastavio:

- Da, Dinamo je mogao dati više golova u prvom poluvremenu, ali mislim kako je na koncu pravedan rezultat. Nama je sreće nedostajalo u domaćim utakmicama, danas je Dinamo bio puno bolji. Koliko daleko mogu otići u Europskoj ligi? To najviše ovisi o njihovom ždrijebu i koga će dobiti za suparnika u nokaut fazi Europske lige.

Pohvalio je dvojicu Hrvata u svojoj momčadi i kao da je najavio Niksijev transfer:

- Kristijan Bistrović? Zabio je odličan gol, no kod nas je u veznom redu jako velika konkurencija, ali moguće je da će do zimske pauze i on dobiti više minuta. Nikola Vlašić? Ma on kod nas napreduje sjajno, doista njegov je razvoj ove sezone odličan. Nikola ima stvarno veliki potencijal i mi ga kao klub sigurno nećemo sputavati u njegovom daljnjem razvoju.