Napili su me, pokušala sam se obraniti, ali kao da sam bila zacementirana za tlo. Bila sam svjesna, ali tijelo mi je bilo mrtvo. Znala sam što se događa, ali ništa nisam mogla učiniti, nisam im se mogla oduprijeti, rekla je Paige VanZant (27).

Američka borkinja slamka kategorije i bivša UFC borkinja pričala je o dramatičnom iskustvu iz srednje škole u rodnom Oregonu, kad su je s 14 godina silovali i kasnije psihički maltretirali vršnjaci, a sve je navela u knjizi 'Rise: Surviving the Fight of My Life', koju je objavila prije par godina.

Otkrila je zašto je odlučila ispričati svoju priču, kako bi pomogla djevojkama koje su prošle sličnu stvar.

- Napisala sam u knjizi da sam već upoznala djevojke koje su bile seksualno napadnute i koje su mi se javile preko društvenih mreža. Želim im pomoći da to prebrode, kao što sam to ja prebrodila.

Morala je promijeniti prezime

Nakon silovanja, Paige je morala prolaziti psihičko zlostavljanje jer se školom proširila priča kako je pristala na odnos s nekoliko vršnjaka. Kako to obično biva, silovatelji su postali junaci, a Paige - laka cura.

Rođena kao Paige Sletten, zbog psihičkog zlostavljanja i dobacivanja Slutton (slut, eng.- drolja), promijenila je prezime u VanZant. U knjizi je otkrila kako je pila enormne količine pilula dok se ne bi onesvijestila te da joj nije bilo do života.

- Znala sam pred kućom pronaći kondome obješene za drvo, kao božićni ukrasi... To zlostavljanje bilo mi je najgore što postoji i to je jedan od razloga zašto sam se odlučila za knjigu - rekla je američka borkinja koja se danas bori u golorukom boksu, a i objavljuje golišave fotografije te zarađuje od toga.

- Kad sam se počela baviti boksom bez rukavica, po borbi sam zarađivala više nego u cijeloj UFC karijeri, a od golišavih fotografija zaradim još više nego od ugovora i to je ludo - rekla je VanZant, no i priznala kako je spremna odreći se zarade od golotinje ako bude potrebno:

- Ne bih se htjela dovesti u situaciju da izgubim poslovnu šansu zbog toga što to radim. Već me gledaju kao seks simbol u svijetu i željela sam od toga zaraditi, a na svom profilu kontroliram sav sadržaj. Teško sam radila na svom tijelu da bih postala ovo što jesam, a sadržaj dijelim profesionalno i to ne kao porno zvijezde na stranicama za odrasle gdje je taj sadržaj puno žešći.