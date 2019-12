Od grijača klupe do kapetana: Barcelonin preporod za Raketu

Ove zime gotov je izvjestan odlazak Ivana Rakitića (31) iz Barcelone, jedna je od rečenica koju smo često mogli susresti u posljednje vrijeme. Ivanovo nezadovoljstvo tretmanom u momčadi Ernesta Valverdea te je već i počeo tražiti novi klub, ali izgleda da bi moglo doći do zaokreta u tom slučaju.

Barca je već osigurala plasman dalje u Ligi prvaka, a Valverde je na teren odlučio poslati kombiniranu momčad. Na čelu te momčadi je kapetan, Ivan Rakitić! Od standardnog grijača klupe koji je kao u NBA ligi skupljao 'trash time' do veznjaka sa sve više minuta do standardnog prvotimca i, bar u ovoj utakmici, kapetana. Pravi je to 'vlak smrti' kojeg je prošao Ivan Rakitić u Barceloni.

Raketa bi tako mogao ostati u Španjolskoj unatoč mnogim najavama kako će napustiti 'blaugranu' jer stvari se, izgleda, mijenjaju. A shvatili su to i španjolski mediji.

Foto: Mundo Deportivo

- Barcelona je Rakitića gurnula na margine prve momčadi, ali majstor se vratio dokazanom klasom i vrhunskom profesionalnošću, a kada se na sve doda i drastični pad Arthurove forme... U klubu su shvatili da bi prodaja Hrvata bila teška pogreška - piše Mundo Deportivo i dodaje:

- Rakitić je javne objave o tome da više nije u klupskim planovima uzvratio javnom konstatacijom da se osjeća kao dijete kojem su nepravedno uzeli najdražu igračku pa tek treba čuti što će o promjeni klupskih planova reći čovjek kojeg je taj isti klub tri mjeseca tretirao kao igrača na kojeg se više ne računa i to nakon što je u Barcinom dresu osvojio Ligu prvaka (zabio gol u finalu) i četiri španjolska naslova! - zaključuje katalonski list.

A imali su Španjolci i jasnu poruku: Barcelona je Rakitića gurnula na margine prve momčadi, ali majstor se vratio klasom i profesionalnošću, klub ga više ne namjerava prodati u siječnju, na naslovnici donosi Mundo Deportivo.