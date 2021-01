Nogometni klub Neretvanac dobio je novo pojačanje u redovima svoje momčadi. Radi se o Alonzu Peartu (19) koji će pokušati nadomjestiti odlazak Domagoja Marušića na desnom krilu.

Peart je bivši reprezentativac U17 Jamajke, te će zasigurno biti pravo osvježenje za mladu momčad NK Neretvanac.

Jamajčanin je došao iz srpskog nogometnog kluba Inđija koji se trenutno natječe u Superligi Srbije.

Alonzo je prošao sva testiranja kod kondicijskog trenera Branimira Vučkovića, te je spreman za prvenstvo.

Od 2017. do 2019. igrao je za New York Red Bullse U18, nakon čega je igrao prvoj diviziji nogometnog kluba St. Andrews, a od 2019. do 2020. igrao je u New Jerseyju za Cedar Stars.