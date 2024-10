Od Jordana do Alija: Ovo je pet najvećih teorija zavjere u sportu

Sportski svijet oduvijek je plodno tlo za različite teorije zavjera, a razvojem interneta otvoren je dodatan prostor za njihov razvoj. Mnogo velikih sportskih natjecanja nose titulu sumnjivih ili kontroverznih, a ovo su neke od najrazvikanijih.

1. Michael Jordan se 1993. povukao u mirovinu zbog suspenzije od kockanja

Zagovaratelji ove teorije vide poveznicu u tome što je NBA liga svega nekoliko mjeseci nakon umirovljenja Michaela Jordana pokrenula istragu o njegovim kockarskim navikama. Dodatan prilog u toj teoriji vide u tome što je Jordan na press konferenciji rekao da će se vratiti u NBA ako ga "David Stern pusti natrag u ligu". Stern je tada bio glavni komesar u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Ipak, nameće se pitanje zašto bi se liga odrekla najveće zvijezde i najpopularnijeg igrača na dvije godine. U tom slučaju bi i NBA bio na gubitku, tako da je vjerojatnije objašnjenje Jordanovog povlačenja jednostavno zasićenje i traženje novog izazova.

2. Muhammad Ali nokautira Sonnyja Listona "fantomskim" udarcem

Borba za svjetskog prvaka teške kategorije 1965. između Muhammada Alija i Sonnja Listona jedan je od najkontroverznijih boksačkih mečeva svih vremena. Naime, razvila se teorija koja kaže da je dvoboj namješten, a kao dokaz tomu teoretičari vide odgodu u Listonovom padu nakon udarca Alija. Također, Ali se nije odmah povukao u neutralni kut, a Liston je nakon udarca "zateturao" tek nakon nekog vremena. Sudac je prekinuo borbu, a službeni mjerač vremena rekao je da je odbrojao Listonu.

Ipak, kad se video nokauta pogleda usporeno, vidljivo je da desna ruka Alija udara Listona prije nego je uopće zamahnuo lijevom koja je prostrujala zrakom. Došlo je do udarca koji je uzrokovao pad, tako da nije riječ o "fantomskom", već o pravom udarcu.

Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

3. NFL prikrio skandal o tome kako su Patriotsi špijunirali Ramse prije Super Bowla

New England Patriotsi ranije su uhvaćeni u špijuniranju New York Jetsa, a teoriju po kojoj su New England Patriotsi špijunirali St. Louis Ramse prije finala Super Bowla 2001. podržalo je izvješće Boston Heralda. Bill Belichick i njegov tim optuženi su za špijuniranje, a dodatno je teoriju podgrijalo i uništavanje snimki od strane lige, piše Business Insider.

Foto: David Butler II/REUTERS

Međutim, Boston Herald je kasnije povukao svoje izvješće, a snimke koje su predane NFL-u na razmatranje na kraju nisu uključivale nikakve opise Ramsa. S obzirom na to da je jedna vrpca već procurila, vjerojatnije je da iz lige nisu htjeli dopustiti još curenja snimki pa su ih zato jednostavno uništili.

4. Ragbijaška reprezentacija Novog Zelanda otrovana je prije finala SP-a 1995.

Novozelanđani su bili veliki favoriti uoči finalnog dvoboja protiv Južne Afrike, ali na kraju su izgubili od domaćina. Prije utakmice došlo je do trovanja nekoliko igrača iz Novog Zelanda, a nakon utakmice je njihov trener spomenuo "konobaricu Suzie", zbog koje se trovanje dogodilo.

Ipak, dan prije utakmice su igrači Novog Zelanda bili u provodu i konzumirali upitna pića pa nisu bili spremni za utakmicu, dok konobarica Suzie uopće nije bila stvarna osoba, priznao je jedan od trenera.

5. NBA liga namjestila NBA draft za Cleveland nakon LeBronova potpisa za Miami

Nakon što je LeBron James otišao u Miami Heat 2010. i formirao trio s Chrisom Boshom i Dwyaneom Wadeom, teoretičari zavjera su razvili teoriju prema kojoj je NBA liga Cleveland Cavaliersima namjestila lutriju drafta da lakše podnesu velike gubitke. Cavsi su dobili "lutriju" (pravo prvog izbora) na draftu 2011., pa 2013. i 2014. i odabrali Kyriea Irvinga.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Ipak, nije neko iznenađenje da su baš Cavaliersi dobili mogućnost prvog biranja na draftu. Veće šanse od njih imala je samo Minnesota Timberwolves, a NBA sustav je ionako složen tako da najgora momčad dobije najbolju poziciju na draftu.

Dok jedni u svemu vide razne dogovore, namještanja, zavjere i varanja, drugi smatraju kako sve postoji racionalno i pravedno objašnjenje. U sredini su oni koji smatraju da postoje dogovori i namještanja, ali da nije baš sve zavjera i da postoji poštenje. Na kojoj ste vi strani, ostavljamo vam na procjenu...