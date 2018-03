Od loma vratne kralježnice sve do nastupa na Paraolimpijadi...

Bruno Bošnjak (35) na snowboard je prvi put stao s 11 godina. Dvije godine kasnije već se počeo natjecati u utrkama slaloma i veleslaloma.

Nastupio je na dva juniorska i dva seniorska svjetska prvenstva. Nastup u Torinu trebao je biti njegov debi na olimpijskim igrama, no u jednoj međunarodnoj utrci slomio je vratnu kralježnicu i ostao paraliziran.

- Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na olimpijskim igrama, a moj san je pokvarila nesreća. Sve je propalo i skoro sam otpisao tu svoju životnu želju. No sada se vratilo i nastupit ću na paraolimpijskim igrama - rekao je Bošnjak za direktno.hr

Nakon četiri godine oporavka uspio je prohodati, ali pri padu s bicikla pretrpio je još jednu tešku ozljedu. Stradala su mu dva kralješka. Sve to ga nije spriječilo ga ponovno stane na snowboard, iako priznaje da je osjećaj drugačiji.

- Najvažnija razlika je da su staze sada ipak malo blaže. Prije koji tjedan na Olimpijskim igrama bilo je pravo ludilo, sportaši su nevjerojatni, ali ja na žalost više ne mogu tako voziti.

Para Snowboard prvi se put pojavio na Olimpijskim igrama u Sočiju prije četiri godine u obliku snowboard crossa. Sada su u raspored dodani i banked slalom i veleslalom. Bošnjak nastupa u snowboard crossu i banked slalomu.

- Sigurno da me nekada ulovi strah, na primjer nedavno sam pao na treningu, ali trener me dobro ohrabrio i motivirao. Uglavnom me najviše pogađa to što me moje tijelo sprječava da vozim tehnikom kojim sam vozio prije nesreće, ali i ovako sam presretan. Odbijam sjediti doma, sport je moj životni put - zaključio je hrabri Zagrepčanin.

Tema: Zimske olimpijske igre 2018.