Od Romantičara s Karaburme do 'Psihopate': Zatvor me spasio, a ako me Croata dobije ima 'ruku'

Nikakav sam bio u školi, knjiga me nikad nije zanimala i bio sam jako nezgodan. Bio sad jedan od kretena, ozbiljna siledžija koja je maltretirala sve živo. Psihopat? Dobio sam taj nadimak još u školi jer sam tukao i zlostavljao one koji su me nervirali. Znaš kako to ide, ili si 'bully' ili si s druge strane. Ali nisam dirao slabije od sebe, u tučnjavama sam uvijek išao na najvećeg. Vjerojatno sam se htio dokazati ili nešto, započeo je za 24sata najpopularniji regionalni borac Vaso Bakočević (32, 41-22-1).