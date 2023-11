Oda hrvatskom velemajstoru! Mourinho, Rakitić, Bilić... Evo kako su se naklonili Modriću

Luka Modrić (38) debitirao je za Real Madrid protiv Barcelone 29. kolovoza 2012. u uzvratnoj utakmici finala španjolskog superkupa. Igrom sudbine hrvatski je maestro jubilarnu, 500. utakmicu u kraljevskom dresu odigrao također u El Clasicu.

Povodom nevjerojatnog jubileja The Athletic je Modriću posvetio veliku priču sa sugovornicima koji su, svaki na svoj način, bili dio njegove maestralne karijere.

Rakitić: Luka je igrač čijih imam najviše dresova kod kuće

Jedan od njih je i Ivan Rakitić, nogometaš Seville koji je u paru s Modrićem vodio Hrvatsku do povijesnog srebra u Rusiji, a zajedno su činili hrvatski štih na El Clasicima. Modrić kao igrač Reala, Raketa kao igrač Barce.

- Upoznao sam ga na prijateljskoj utakmici Argentina - Hrvatska u Baselu kad sam imao 16 ili 17 godina. Naš odnos bio je sve bolji kada je došao igrati u Španjolsku. Ja sam već bio u Sevilli kad je on potpisao za Real Madrid i tako je naša veza postajala sve jača, također i zahvaljujući El Clasicu kad sam se pridružio Barceloni. Mislim da je on igrač čijih imam najviše dresova kod kuće - kazao je pa dodao:

- Nevjerojatno je vidjeti dečka kojeg sam upoznao prije 15 godina da igra 500. utakmicu za Real Madrid, da je osvojio Zlatnu loptu, te da smo igrali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Nevjerojatno je da igrač iz naše države, Hrvatske, to može učiniti.

- Luka, čestitam ti što si jedinstven, nevjerojatan igrač i još bolja osoba. Nadam da ćemo te još gledati, da ćeš nas nastaviti uveseljavati.

Redknapp: Nikad nije gubio loptu

Modrić je 2008. iz Dinama otišao u Tottenham na čijoj je klupi sjedio Juande Ramos, ali pravi procvat doživio je dolaskom Harryja Redknappa, koji je bio na glasu kao trener koji obožava Hrvate.

- Kad sam došao među Spurse igrao je na lijevoj strani i dolazio u prostor po loptu. Mislili su da nije dovoljno snažan da u Engleskoj igra u sredini. Ubrzo sam ga stavio u sredinu te više nikad nije zaigrao na drugoj poziciji. Neki od najboljih veznjaka u povijesti bili su niski, ali nevjerojatni igrači. Paul Scholes igrao je u sredini. Nije bio velik, ali je imao fantastičan nogometni mozak. Isto sam vidio kod Luke.

- Trebalo mu je vremena za prilagodbu, ali imao je jako težak život. Odrastao je za vrijeme rata u Jugoslaviji. Sjećam se da mi je pričao da se s majkom sakrivao ispod stepenica u podrumu, ne znajući hoće li preživjeti. A koliko je bio dobar nogometaš? Imam jednu anegdotu s treninga. Igrači su se na zagrijavanju stali u krug i zaigrali igru u kojoj dvojica u sredini pokušavaju oduzeti loptu ostalima. Onaj koji izgubi loptu ide u sredinu. I rekao sam Luki: "Tu sam već tri godine i nikad nisam još vidio da si ti u sredini". Nikad nije gubio loptu.

- Jedna od utakmica koju bih želio izdvojiti je prva u kojoj je igrao u sredini, usprkos preporukama svih ljudi u klubu. Igrali smo protiv Arsenala i diktirao je utakmicu. Ljudi su govorili da se izvukao jer nisu imali veznjaka koji je velik i snažan. Nekoliko dana kasnije igrali smo protiv Chelseaja i ljudi su govorili da će ga Michael Ballack i Frank Lampard uništiti. Rekao sam: "Ne, neće. Bit će on u redu". I tako je igrao protiv Chelseaja koji je te sezone osvojio naslov, a mi smo i njih pobijedili.

- Jako sam sretan s onim što je učinio, on je fantastičan. Nemoguće je biti bolja osoba i profesionalac od Luke.

Mourinho: Ponosan sam što sam se borio da dovedem Modrića u Real

A za njegov dolazak u Madrid, gdje je i danas, možemo zahvaliti jednom čovjeku. Joseu Mourinhu. "Special One" doveo je Modrića 2012., uskoro je Luka proglašem jednim od najgorih pojačanja u povijesti Reala, no Portugalac je rekao navijačima da se strpe. Zaljubit ćete se u njega, govorio je. Sve ostalo je povijest.

- Ponosan sam što sam se borio da dovedem Modrića u Real Madrid. U prvoj utakmici osvojio je prvu medalju. Jedanaest godina kasnije, 500 utakmica i medalja, medalja i medalja. Čestitke, Luka!

Bilić: Njegovo dodavanje vanjskom podsjeća me na Federerov bekend

Slaven Bilić vodio je Modrića u mladoj reprezentaciji, a kasnije u "A" vrsti. Kao njegove najveće odlike izdvojio je hrabrost i odlučnost.

- Prvi put sam ga vidio kad sam preuzeo U-21 hrvatsku reprezentaciju nakon Eura u Portugalu. Odmah smo primijetili da je jako tih izvan terena, ali na terenu je bio pravi vođa. Sjećam ga se još dok je bio klinac. Skakao bi protiv većih, viših veznjaka, ili napadača. Imao je vjere u sebe da može pobijediti u zračnim duelima s tim igračima. Naravno da nije pobijedio svaki, ali za svakim je išao. Čak i da je to bio Peter Crouch, Luka bi išao na njega.

- Njegovo dodavanje vanjskim dijelom kopačke podsjeća me na bekend Rogera Federera. Vidio sam kako to radi kad je imao 18 godina i bilo je to normalno, "regularno" dodavanje. On ga je učinio boljim, poboljšavao je to dodavanje, iako ga je još tad imao u sebi.

Mijatović: Pred Lukom su još dvije godine nogometa

Uvijek zanimljiv sugovornik o Modrićevoj karijeri jest i Predrag Mijatović, bivši nogometaš i sportski direktor Reala koji s Lukom gaji prijateljski odnos.

- Luka je jako atipičan igrač. Nikad ne živi u prošlosti, uvijek traži motivaciju kako bi postigao još veće stvari. I dalje je lud za osvajanjem trofeja. To je nevjerojatno. Njegove ambicije, to je nešto drugačije. Nikad nije sretan. Uvijek želi više i više.

- Jednog će dana prestati igrati, ali kao njegov pravi prijatelj mislim da su pred njim još dvije godine natjecateljskog nogometa.