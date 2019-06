Potjerali ga iz Nizozemske pa preko veze potpisao za Barcu

Barcelona je i službeno predstavila Mikea van Beijnena (20) kao novog igrača katalonskog kluba. Mladi Nizozemac potpisao je ugovor s Barcom na dvije godine i nastupat će za Barcelonu B, no nevjerojatan je način na koji je stigao do jednog od najpopularnijih svjetskih klubova.

