Odbila pjevati himnu na SP-u: 'Nikad više, je*i se Trumpe!'

Prije nekoliko dana u Francuskoj je počelo Svjetsko prvenstvo u nogometu za žene, a čini se kako je upravo ovogodišnje izdanje jedno od najpraćenijih. Gotovo svaka utakmica izaziva puno pompe, a najviše prašine za sobom dižu igračice SAD-a.

One su s 13-0 deklasirale Tajland što je najveća pobjeda na Svjetskim prvenstvima. Ipak, nakon utakmice najviše se pričalo o gesti iskusne Megan Rapinoe (33) koja je odbila pjevati američku himnu. Na taj je način Rapinoe protestirala protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Megan Rapinoe pre-World Cup:



"I'll probably never put my hand over my heart. I'll probably never sing the national anthem again."



She's protested during the anthem since 2016 and continued her stance before #USATHA pic.twitter.com/Y5KVwnTKsR