Odbojkašice Mladosti dobile 15 odbijenica i kreirale pravo čudo!

Ne sjećam se tih utakmica, vjerojatno sam ih gledao uživo, ali morao sam provjeriti točno kada je Mladost zadnji puta igrala u Ligi prvakinja.

I podsjetio se Darko Nojić (40) da je te 2006. godine još bio mladić, 22-godišnji student. Evo, točno 18 godina kasnije on je s trenerske klupe sudjelovao u povratku Mladosti među europsku elitu.

- Još mi uvijek sve djeluje nestvarno, i curama i meni kao treneru to će biti prve utakmice u Ligi prvaka, čini se kao san. Ostvarili smo to uz dozu sreće jer nam je ždrijeb bio naklonjen, trebali smo proći samo jedno pretkolo. A očekivali smo puno teže protivnike nego što je to bio prvak BiH Gacko, koji smo prošle sezone pobijedili u tri utakmice. Ždrijeb nas je nagradio, iskoristili smo priliku i evo nas.

Zagreb: Kvalifikacije za Ligu prvaka odbojkašica, utakmica Mladost - Gacko RD Swisslion | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Da je prošlosezonska ekipa ostala na okupu, vjerojatno nitko ne bi ni posumnjao u još dvije uvjerljive pobjede Mladosti, međutim, Nojić je ljetos ostao bez tri najbolje igračice, dvije članice udarne postave hrvatske reprezentacije, Andree Mihaljević i Karle Antunović te dosadašnje kapetanice i najiskusnije Katarine Pavičić. I u sadašnjoj ekipi Mladosti najstarije su igračice rođene 2002. godine! Tehničarka Ana Prkačin (17) nije se ni rodila kada je klub sa Save zadnji put igrao u Ligi prvaka, korektorica Tonka Bošnjak baš te godine...

- Morali smo potražiti spas u mladim igračicama i njima su bile ovo prve velike i važne utakmice. Ali i da smo odigrali još dvije utakmice, vjerujem da bi završile identično jer smo fizički dominantniji. Mlada Prkačin će, vjerujem, uskoro biti u reprezentaciji, a Tonka s 18 godina već dobiva najvažnije lopte.

A ukupno 25 neobranjivih gošćama je u najboljoj utakmici života zabila leteća Siščanka Leonarda Grabić (25). Od klupe u Mladosti prije godinu dana, u samo dva mjeseca debitirala je za reprezentaciju, odmah kao startni primač-pucač, sada će i u Ligi prvakinja...

- Mislim da je mogla samo sanjati ovo kako joj se sve otvorilo, rijetko tko ima takav uspon u karijeri. Tek je četiri godine u ozbiljnoj odbojci, nije dobivala šansu ni u Sisku ni Dinamu. A ima nevjerojatne predispozicije za žensku odbojke, mislim da joj je nebo granica, i u prenesenom i doslovnom značenju jer njezin je skok nebeski!

Leonarda i ostale cure 7. studenog vjerojatno će na nekoliko sati živjeti u oblacima kada izađu na teren protiv talijanske mega ekipe Conegliana. Ako možemo povući paralelu, rekli bismo odbojkaškog Manchester Cityja...

- Evo i ja sam se naježio sada kada ste to rekli, da ćemo biti na terenu nasuprot najboljeg kluba na svijetu, najboljih igračica... Ali takve je utakmice najlakše igrati, pobjedu ne možemo tražiti, ali vjerujem da ćemo moći barem protiv bugarskog Plovdiva, s kojim smo u pripremama odigrali izjednačenu utakmicu. A Rszeszow je prvak Poljske, a znate kakvi su Poljaci fanatici u odbojci.

Ligu prvakinja neće, međutim, doživjeti nijedna od 15 igračica koje je ljetos Mladost pokušala dovesti, sadašnje, bivše i buduće hrvatske reprezentativke odreda su poslale odbijenicu u Dom odbojke!?

- I ja sam razgovarao s njima i ne znam što se dogodilo, imaju li privtne probleme ili nešto drugo. No, trenerski je posao da uigra ono što ima, uspjeli smo se konsolidirati i nadam se da ćemo uspjeti za Ligu prvakinja dovesti pokoju igračicu i proširiti roster jer čekaju nas četiri natjecanja, prvenstvo, kup, MEVZA liga i Liga prvakinja - naglašava mlađi brat Nojić.

Četiri godine stariji Željko, naime, Darkov je pomoćnik.

- Kad sam preuzeo ekipu nakon prvog kola prošle sezone, htio sam da mi postane pomoćnik. Ja zbog uloge nosim veću odgovornost, ali naš je odnos u ekipi više partnerski. On ima više iskustva, vodio je seniorke, a ja sam uvijek bio u sjeni iako sam jako dugo s ovim curama kao pomoćnik i nisam bio od onih koji samo bacaju lopte. No, brat je jaka desna ruka, zlatni pomoćnik koji me, uz savjete, zna i smiriti kada treba - upravo potpuno smirenim glasom govori Darko, uz završnu poruku.

- Mislim da smo zadužili ljubitelje odbojke da dođu na utakmice jer ovo je "creme de la creme". Ako ne ispunimo Dom odbojke, barem kada dođe Conegliano, nismo ništa napravili.