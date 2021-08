Hrvatske odbojkaške reprezentativke nakon jučerašnje pobjede nad Bjelorusijom spremne dočekuju ekipu Slovačke, a izbornik Daniele Santarelli ističe koliko je to važan meč.

"Sretni smo zbog jučerašnje pobjede. Danas nas čeka važan meč protiv Slovačke. Jučer nakon večere smo ih analizirali, no danas nas očekuje još jedan trening i video analiza. Važno mi je da svaka igračica bude dobro upoznata s njihovim načinom igre. Njihov trener je Talijan i ekipa je jako dobra. Smatram kako nas očekuje težak meč jer ekipa Slovačke dosta je jaka. Važna nam je današnja pobjeda budući da će nam to olakšati put u daljnjem natjecanju. Danas ćemo dati sve od sebe kako bismo došli do pobjede", istaknuo je Daniele Santarelli, izbornik ženske hrvatske odbojkaške reprezentacije.

U skupini C Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Slovačke danas, 22. kolovoza u 17 sati, Mađarske 24. kolovoza u 17 sati te Italije 25. kolovoz u 21 sat.

Tehničarka Lea Deak svjesna je da je Slovačka ozbiljan suparnik.

"Za mene je ovo drugo veliko europsko natjecanje. Svi smo sretni dosadašnjim tijekom natjecanja, dobro nam za sada ide. Dobile smo Švicarsku i Bjelorusiju te smo prošle lakši dio natjecanja. Sada nas očekuju ozbiljnije utakmice za koje ćemo se trebati više pripremati I dati puno više od sebe nego li do sada. Nadam se da ćemo uspjeti to odraditi u smjeru u kojem naš izbornik želi te da ćemo pokazati svima da možemo igrati s najjačim ekipama", rekla je Deak.

Klara Perić, koja igra na poziciji dizačice u hrvatskoj odbojkaškoj reprezentaciji otkrila je kako će izgledati današnji dan.

"Današnji dan provest ćemo na jutarnjem treningu. Nakon njega imamo drugu video analizu protivnika. Reprezentacija Slovačke ima veliku širinu klupe. Bit će zahtjevno prilagoditi se njihovoj igri. No, smatram da možemo to poprilično dobro odraditi ukoliko fokusirane krenemo u utakmicu. Teško je spremati se za protivnike dan uoči utakmice. Imali smo poprilično laku situaciju što se tiče priprema za utakmicu protiv Švicarske s kojom smo otvorili ovogodišnje Eurovolley. Za njih smo imali puno više vremena, mogli smo doraditi finese. Sada kako odmiče ovo natjecanje, pripreme za protivnika su puno teže obzirom da nam preostaje samo jedan dan za pripremu za sljedeću ekipu. No, to je čar našeg posla."