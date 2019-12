Odbojkašice otputovale po OI: Možemo pobijediti baš sve!

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u petak je otputovala u Bugarsku gdje će odigrati prijateljske susrete s domaćom selekcijom kako bi se što bolje pripremila za nastup na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju 2020. koji će se igrati u nizozemskom Apeldoornu od 7. do 12. siječnja.

Suparnice Hrvatskoj u skupini B u Apeldoornu bit će Turska (8. siječnja), Belgija (9. siječnja) i Njemačka (10. siječnja), a u skupini A nalaze se Nizozemska, Bugarska, Azerbajdžan i Poljska. Plasman u polufinale osigurat će po dvije prvoplasirane reprezentacije, dok je nastup na OI izboriti samo pobjednik turnira.

- Pripreme su mi važne kako bih mogao odrediti u kakvoj smo formi za turnir, a Bugarska je izvrstan protivnik baš za to. U Nizozemskoj nas očekuju protivnici na vrlo visokoj razini, ali želimo igrati našu najbolju odbojku. Moramo napraviti puno u kratkom roku, no vjerujem da možemo do plasmana na Olimpijske igre. Sve ekipe na turniru su dobre, ali izdvojio bih Tursku kao najveći izazov u našoj grupi - izjavio je izbornik hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije Daniele Santarelli.

Iako ih očekuju teške utakmice, među djevojkama vlada optimizam i pozitivna atmosfera.

- Nismo se vidjele od ljeta i sada smo se ponovno okupile, atmosfera je odlična i pune smo nade. U ekipi je puno mladih igračica kojima je ovo prvi ovakav turnir tako da je pozitivna i određena pozitivna trema - rekla je hrvatska reprezentativka Sanja Gamma koja se osvrnula i na protivnike na turniru:

- Protiv Njemačke i Belgije nismo dugo igrali, a riječ je o izvrsnim ekipama. S Turskom igrali ljetos na Europskom prvenstvu, izgubile 3-2, bilo je gusto i igrala se odbojka na visokoj razini. Turnir je težak, ali nema nijedne ekipe koju ne možemo pobijediti.

Uz Gammu na pripreme i turnir otputovale su još Bernarda Brčić, Lea Deak, Lucija Mlinar, Matea Ikić, Katarina Pavičić, Ema Strunjak, Martina Šamadan, Beta Dumančić, Božana Butigan, Rene Sain, Nikolina Božičević i Lara Vukasović. Kapetanica Samanta Fabris u četvrtak je sa svojim Kazanom osvojila Kup Rusije te će se ekipi pridružiti u Bugarskoj.

Reprezentativke je otpratio i predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković koji se osvrnuo na nedavno dobiveno domaćinstvo Europskog prvenstva za žene 2021:

- Puno igrača ima sjajnu karijeru ali ne dobiju priliku igrati veliki turnir pred svojom publikom. Mi smo ovim divnim curama to omogućili i bit ćemo uz Bugarsku, Rumunjsku i Srbiju jedan od domaćina Europskog prvenstva 2021. Uvjeti koje smo morali ispuniti bili su vrlo rigorozni ali naša reprezentacija to zaslužuje. U Hrvatskoj će igrati, uz nas, još pet reprezentacija. Važno nam je da vrhunsku odbojku dovedemo u Hrvatsku i počnemo pobjeđivati pred našom publikom. (dk)