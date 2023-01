Odbojkaški 'Real' u spektaklu na Savi: Mega ekipu predvodi najplaćenija igračica svijeta!

Real Madrid još uvijek nema i odbojkašku momčad u svom kraljevskom kolektivu, ali u utorak će u Zagrebu gostovati ekipa koja je u odbojkaškom svijetu ekvivalent upravo velikom madridskom klubu.

Odbojkašice Mladosti, naime, u Domu odbojke sutra od 20:30 u osmini finala CEV kupa dočekuju talijanski Scandicci, trenutno drugoplasiranu ekipu domaćeg prvenstva. Teži ždrijeb Zagrepčanke nije mogao zapasti, ali zato će gledatelji doći na svoje jer dugo godina unazad ovakva ekipa nije gostovala u Zagrebu i Hrvatskoj uopće.

SAD, Rusija, Nizozemska, Dominikanska Republika, Kina... To su zemlje iz koje dolaze igračice Scandiccija, no jedna je ipak malo posebnija od drugih - Zhu Ting. Prije šest godina bila je službeno najbolja odbojkašica svijeta, predvodila je Kinu do olimpijskog zlata u Riju, a onda, vjerovali ili ne, potukla i muške kolege! U iznosu plaće, mislimo. Turski Vakifbank za produžetak ugovora platio joj je milijun i 500.000 eura! Toliko nisu zarađivali ni muške odbojkaške zvijezde poput Wilfreda Leona, Earvina Ngapetha...

Foto: Lisa Guglielmi / ipa-agency.net

I kada sve ovo pročitate, jasno je da je pred mladom Mladosti nemoguća misija, ma koliko god lopta bila okrugla...

- Zapravo jedna od lakših utakmica za pripremu jer suparnice su toliko jake i poznate da se o njima sve zna i da je sam spomen njihovog imena veliki motiv - za početak će trener Mladosti Miodrag Stojaković.

- Ono što već danima pokušavam reći mojim igračicama, jest da uživaju u ovom susretu jer će s druge strane mreže imati jedan od najboljih sastava na svijetu. Mislim da je samo jedna igračica Scandiccija bolje plaćena od cijele naše ekipe. I to je naša prednost, mi jednostavno nemamo protiv takve ekipe što izgubiti, već se, bez straha, pokazati u najboljem svjetlu. Ako odigramo kako znamo, mislim da možemo pružiti jak otpor favoriziranim suparnicama iako od završetka prvog dijela prvenstva sredinom prosinca nismo imali puno utakmica i zapravo je upitna naša forma. Nadam se ipak da će djevojke pokazati ono najbolje što mogu jer ovo je suparnik koji motivira - dodao je Stojaković.

Tehničarka Mladosti Klara Perić igrala je kratko i u Italiji, no tada Scandicci još nije bio ovako moćan. A o toj moći možda najbolje će reći rezultat početkom prosinca. Scandicci je u gostima s 3-0 potukao Conegliano, koji nekoliko zadnjih godina dominira Italijom i Europom postavivši svjetski rekord bez poraza (73 pobjede zaredom!).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Očekuje nas doista vrlo zanimljiva utakmica protiv ekipe koja kaska samo tri boda iza vodećeg Conegliana. Ali, nas to neće spriječiti u pokazivanju naše najbolje igre, želimo se fokusirati na sebe. Naravno da respektiramo protivnice, ali isto tako nećemo se unaprijed predati, već igrati u najboljem svjetlu, pa ćemo vidjeti kamo će nas to dovesti - rekla je optimistična Vinkovčanka.

Pozivnica? Ako besplatan ulaz nije dovoljna...

