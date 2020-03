Odgađa se Joshuina borba? 'Ma nema šanse da se održi'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Khabib: S Fergusonom se želim boriti u džungli u Zairu, kao Ali

Otkazano je Europsko prvenstvo u nogometu, brojna prvenstva su odgođena i čekaju svoj nastavak, Olimpijske igre su pod upitnikom, a ostat ćemo i bez brojnih borilačkih poslastica.

Anthony Joshua (30) je u prosincu protiv Andyja Ruiza vratio svoje titule u teškoj kategoriji, a u lipnju je naslove trebao braniti protiv sjajnog bugarskog boksača Kubrata Puleva (38) koji u redu čeka već neko vrijeme. Borba je trebala biti 20. lipnja u Londonu, ali obzirom na trenutačno stanje oko korona virusa, čini se da ćemo i na taj spektakl morati malo pričekati.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ja sam spreman, ali nema šanse da će se borba održati 20. lipnja. Mislim da će se meč premjestiti za kraj godine.

Joshua se u Engleskoj posljednji put borio 2018. godine protiv Povjetkina i inzistirao je da sljedeća borba bude upravo na njegovom terenu, ali virus je poremetio njegove planove.

Borba je trebala biti na Tottenhamovom stadionu, ali obzirom na to da će se u to vrijeme Premier liga vjerojatno još igrati, meč bi se eventualno održao na Wembleyu ili u Cardiffu. Ali vjerojatnost za to je vrlo niska.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

- Imam potencijalan datum u srpnju, ali nadamo se da će Joshua ipak boriti 20. lipnja. Sama odgoda Premier lige i nastavak u svibnju će jako utjecati na ostale sportove, pa tako i na ovu našu borbu - rekao je promotor Eddie Hearn.

Foto: NordPhoto/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Odgoda tog meča mogla bi jako utjecati na rasplet u teškaškoj kategoriji. Predviđeno je da se pobjednik revanša između Tysona Furyja i Deontaya Wildera bori protiv Anthonyja Joshue, ali pitanje je kada će Britanac odraditi svoj meč protiv Puleva. A to znači da bi na eventualni spektakl Joshua - Wilder/Fury mogli još neko vrijeme pričekati.

