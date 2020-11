Odgoda derbija u Maksimiru?! Iz Dinama je zasad nisu tražili...

<p>Posljednjih se dana pisalo o tome kako je Dinamo već tražio ili kako će sigurno tražiti odgodu derbija s Hajdukom. Ipak, kako doznajemo iz <strong>Maksimira</strong> odgoda zasad nije zatražena i pitanje je hoće li i biti.</p><p>Dinamovci su trenutno u dobrom stanju kad je korona virus u pitanju. Trenutno nema zaraženih, svi oporavljeni treniraju, a u Maksimiru se nadaju kako će i ostatak igrača s reprezentativnih okupljanja doći negativan i bez ozljeda.</p><p>U subotu od 15 sati Dinamo igra derbi s Osijekom u<strong> Gradskom vrtu.</strong></p><p>- Teška utakmica, igramo protiv drugog na tablici i momčadi koja je u odličnoj formi. No, tamo idemo dati sve od sebe za nova tri boda - rekao nam je <strong>Arijan Ademi.</strong></p><p>Nakon utakmice u Osijeku, slijedi gostovanje kod Wolfsbergera u Klagenfurtu. Austrijanci imaju velikih problema s korona virusom. Njih je baš pokosilo prije i nakon poraza u Maksimiru od 1-0. Wolfsberger je u problemima, ali do utakmice je ostalo još deset dana i velika većina igrača će se do tada oporaviti. Naravno, puno će ih biti bez pravog treninga i to je problem Austrijanaca, ali za to neka se oni brinu. </p><p>Nakon Austrije, treba se po rasporedu igrati derbi s Hajdukom. U nedjelju 29. studenog od 17.05 sati u Maksimiru. Zasad je planirano da se derbi igra, ali Dinamo može zatražiti odgodu derbija bilo koji dan kroz ovaj tjedan ili na početku idućeg tjedna. Hrvatski prvak u razmaku od tjedan dana igra dvije ključne utakmice u Europi. Gostuje kod Wolfsbergera 26. studenog i onda kod Feyenoorda 3. prosinca. Zbog toga bi se na kraju mogla tražiti odgoda. Pakleni je raspored "modrih" u tih 12 fana Osijek, Wolfsberger i Feyenoord u gostima i Hajduk doma.</p><p>Vidjet ćemo što će se na kraju dogoditi. Zasad odgoda derbija nije zatražena.</p><p> </p>