Odgođena utakmica Hajduka i Lokomotive zbog korona virusa!

<p>Zbog korona virusa nije se igrala utakmica <strong>Osijeka i Lokomotive</strong> koja je bila predviđena za nedjelju, a HNS je odlučio kako 'lokosi' još neko vrijeme neće na travnjak.</p><p>Naime, Lokomotiva je objavila kako su četvorica nogometaša pozitivna na korona virus, uz to dvojica još imaju simptome pa je klub s Kajzerice zatražio odgodu utakmice protiv Hajduka (24. listopad), a to je 'blagoslovio' HNS. Lokomotiva je problema s korona virusom imala i na početku sezone, no svoje su obveze uredno odrađivali.</p><p>Korona se opet vratila u njihovu momčad pa je klub bio primoran zatražiti odgodu utakmica. To su upravo i jedini susreti u HNL-u koji su odgođeni zbog korone, a ne zaboravimo da je prošla sezona zbog pandemije bila prekinuta na tri mjeseca.</p><p><strong>Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>- NK Lokomotiva dostavila je dana 21.10.2020. obavijest da je nakon obavljenog testiranja cijele momčadi utvrđena zaraza korona virusom kod četiri igrača te još dva imaju epidemiološku mjeru samoizolacije. Zbog toga NK Lokomotiva nije u mogućnosti nastaviti redovito natjecanje i traži odgodu utakmice 9. kola HT Prve lige Lokomotiva-Hajduk.</p><p>Sukladno propisima HNS-a i odluci Natjecateljske komisije HNS-a sa sjednice održane 06.08.2020.g. kojom je dano ovlaštenje povjerenicima natjecanja za odgodom pojedine utakmice u slučaju da u samoizolaciji bude 6 ili više igrača istog kluba, na osnovu zahtjeva NK Lokomotiva donijeta je odluka o odgodi utakmice. Prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Propozicija natjecanja odgođene utakmice moraju se odigrati u prvom mogućem slobodnom terminu o čemu će se odluka donijeti naknadno.</p><p>Direktor kluba s Kajzerice <strong>Božidar Šikić </strong>je pak prije nekoliko dana naznačio da neki klubovi kriju da imaju zaražene igraće u svojim redovima<b>.</b></p><p>- Mislim da nema zlih namjera, ali sigurno ima skrivanja. Jednostavno, ne možemo pobjeći od tog virusa. Testiranja jesu obavezna, ali samo za Europu. Baš naši igrači koji su zaraženi nisu bili skloni izlascima po klubovima </p>