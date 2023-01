Odigrao za Barcu 17 minuta, oni ga otjerali, on ih tužio: Sada su mu dužni 8.5 milijuna eura...

Barcelona je u rujnu 2020. godine iz Palmeirasa dovela veznjaka Matheusa Fernandesa za sedam milijuna eura. Za talentirane Brazilce koji su tek napunili punoljetstvo, nerijetko zna cijeli svijet, za neke od njih plaćaju se basnoslovne cifre, no za Fernandesa baš nitko nije znao, što i ne čudi.

Bila je to era katastrofalne vladavine bivšeg predsjednika Josepa Bartomeua koji se rasipao novcem kao da raste na stablu. Igračima je davao ogromne plaće i razne bonuse, radio sumnjive transfere i nepromišljenim potezima doveo klub na prag bankrota.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Suočen s optužbama za utaju poreza, korupciju, pranje novca, Bartomeu danas pokušava dokazati svoju nevinost na sudu, a gdje je Fernandes? Njega odavno nema u Barceloni, član je brazilskog Athletico PR-a, no sada će iz Katalonije stići odšteta od koje će osigurati egzistenciju sebi i svojoj obitelji.

Brazilac je tada potpisao ugovor do 2025. godine, no prije dvije godine Barcelona je raskinula s njim kako bi smanjila troškove. A i nije da je imao neku bitnu ulogu. Naravno, nije se pomirio s tim pa je tužio klub zbog ilegalnog raskida i tražio odštetu od 14 milijuna eura, koliko mu je trebalo pripasti da je ugovor odradio do kraja.

Foto: Profimedia

Sud u Barceloni dosudio je na kraju u njegovu korist, no smanjio odštetu na 8.5 milijuna eura. Za Barcelonu je odigrao tek 17 minuta i to 24. studenog 2020. protiv Dinamo Kijeva u Ligi prvaka kada je zamijenio Pedrija. Bio mu je to debitantski i jedini nastup pa kada se zbroje plaće, odšteta od transfera i ova cifra koju će mu sada morati isplatiti, računica je kako mu je Barca po minuti igre platila milijun eura. To je posao, nit se puno oznojio, a lijepo popunio račun. Pa se navijači čude kako je klub došao na korak od bankrota...

