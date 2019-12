'Odlazak? Pa ja uživam ovdje, u Dinamu baš živim svoj san...'

Još samo 90 minuta ostalo je Dinamu do kraja prvog dijela sezone. Protivnik ne može biti bolji - Rijeka.

- To nam je najvažnija utakmica u prvenstvu. Sezona nam je počela još u srpnju protiv Saburtala, a sad je prosinac. Nije lako, noge su teške, ali želimo se od navijača oprostiti pobjedom. I hoćemo. U to budite sigurni - rekao je Dani Olmo potpisujući autograme na Trgu bana Jelačića.

Dinamo je dobio nagradu Grada Zagreba za promociju grada, a Dani Olmo odigrao je veliku ulogu u tome. Postao je prvi igrač iz HNL-a pozvan u španjolsku reprezentaciju.

- Ovo je godina iz snova, ne znam što bih više poželio - rekao je Olmo, potpisao nekoliko autograma i nastavio.

- Znate, kao mali sam sanjao da igram Ligu prvaka i da zabijam gol za Španjolsku. Ove godine su mi se ti snovi ostvarili, živim svoj san. Nekad se okrenem i mislim da će me netko uštipnuti i probuditi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo je 10. studenog na Rujevici pobijedio 5-0. Bila je to utakmica u kojoj je već nakon 26 minuta bilo 4-0 za Dinamo.

- Ne mislim da će sad biti tako, Rijeka se dosta podigla u formi. Puno bolje izgleda, Hajduk je pobijedila 4-0 na Poljudu. Neće biti lako, ali naša je obaveza pobijediti i završiti prvi dio sezone pobjedom.

Rijeka je sad puno bolja

Pobijedi li Rijeku, Dinamo će drugoplasiranom Hajduku pobjeći na 12 bodova, prednost koju će Splićani teško, ako ćemo realno, nemoguće dostići u proljetnom dijelu sezone.

- Vidim da svi pričaju kako smo pobjedom protiv Rijeke prvaci. OK, imat ćemo ogromnu prednost, ali igra se drugi dio prvenstva - rekao je Dani.

Nenad Bjelica polako slaže križaljku, zahvalit će se nekim igračima, kao što su Gavranović, Hajrović, Pinto...

- Krenuo sam s planiranjem za sljedeću sezonu, ali ima još vremena. Tu sam do kraja sezone, a onda možda uopće nećemo razgovarati o ostanku. Pa imam ugovor s Dinamom na godinu i pol dana, dobro mi je ovdje, uživam u svemu - rekao je Nenad Bjelica, koji je proglašen najboljim trenerom grada Zagreba.

S Olmom je bio najveća meta na Trgu bana Jelačića. Bjelica je svakome na Trgu morao stisnuti ruku i zahvaliti na čestitkama, a Olmo je odgovarao na pitanja o tome ostaje li u Dinamu i na proljeće...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ne znam što će biti, ali znam da uživam u plavom dresu. Ne žuri mi se nikamo, volim Dinamo, volim Zagreb, ovdje mi je super. Imam ugovor do 2021. godine i dok budem nosio Dinamov dres, davat ću sve od sebe - rekao je Olmo.

Ostanak? Dani nema ništa protiv, kao ni otac Miguel. Uostalom,otac Miguel najveći mu je oslonac u karijeri. Kad je odlazio iz Barcelone upravo je tata Miguel bio veliki zagovornik Dinama. I, ispostavilo se, kao pun pogodak.

Foto: Marcelo del Pozo/Reuters/PIXSELL

- Jako mi pomaže. Puno pričamo o nogometu, pomaže mi da budem bolji, razgovaramo o situacijama u igri, što sam mogao napraviti, što nisam trebao. Analiziramo situacije zajedno, gledamo što sam mogao bolje učiniti u pojedinom trenutku kako ne bih ponavljao greške u idućim utakmicama. Razgovaramo i općenito o nogometu.

Prvi sam došao iz Barce

Kad smo već kod oca, Dani je Barcelonu napustio 2014. godine. Nije bila laka odluka.

- Kad sam odlučio otići jedan od ciljeva bio je da postanem nogometaš i to sam u Dinamu uspio. Nije bilo lako, ja sam prvi igrač koji je iz Barcelone otišao u Hrvatsku, igrači obično biraju Englesku. Italiju, Njemačku.... Ja sam se na taj korak odlučio vjerujući da je to najbolje za moju karijeru. I kad sam dobio poziv za A reprezentaciju Španjolske, bio sam presretan. To mi je bila nagrada za sav trud i rizik koji sam uzeo u karijeri.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Prvi put u povijesti jedan igrač iz HNL-a igra za Španjolsku. Kada je došao u kamp na okupljanje, u madridskom predgrađu Las Rozas, izbornik Robert Moreno mu je rekao da bude ono što jest.

- Prvi dan mi je rekao da me pozvao zbog mojih zasluga u klubu i mladoj reprezentaciji. Znao je sve moje utakmice iz Dinama, rekao mi je da budem prirodan i da ću time najbolje pomoći momčadi.

Jedan od rijetkih igrača koji je analizirao svoje utakmice odmah po završetku bio je Luka Modrić. To isto radi i Dani Olmo.

Analiziram svaki susret

- Svaku utakmicu analiziram, gledam gdje sam pogriješio. Samo, ne analiziram kao Modrić, odmah nakon utakmice, nego drugi dan. Nekad čak i dva dana poslije. Uvijek pitam Jasmina Osmanovića da mi pošalje segmente utakmice s mojim akcijama. Pola sata, sat, ovisi o utakmici, kako sam i koliko igrao, koliko puta dirao loptu. S tatom to gledam i analiziram - rekao je Olmo, koji trenutačno vrijedi 30 milijuna eura.

- Ma to je samo brojka, ne zamaram se, moram samo više raditi...