Odlazi Olmo, a upitni statusi Hajrovića, Pinta, Gavranovića...

Dinamo se u srijedu oprostio od Europe, 'modri' se sada do kraja sezone okreću domaćim izazovima. Zagrepčanima tako do ljeta ostaje 16 prvenstvenih utakmica, te najviše još tri Kup dvoboja. Ovisno o tome hoće li se plasirati u polufinale i finale borbe za Rabuzinovo sunce. Velika je to razlika u odnosu na proljeće 2018/19. kada je hrvatski prvak u istom proljetnom periodu odigrao čak 24 službene utakmice (18 prvenstvenih, četiri europske i dvije u Kupu).

Sljedećih dana u Maksimiru će se slagati nova igračka križaljka, razrađivati brojne opcije i složiti plan za proljeće, ali i sljedeću sezonu. Sasvim je logično bit će dosta odlazaka, a u međuvremenu će u Dinamo stići i neka nova imena. Ispadanjem iz Europe sve je izgledniji odlazak Danija Olma već ove zime, Španjolac ne planira produljivati ugovor (traje mu do ljeta 2021.) s Dinamom, a toga su svjesni i u 'modrom' klubu. Tako da ne bi imalo smisla Olma zadržavati do ljeta, tada bi već ušao u posljednju godinu važećeg ugovora, a to je onda velika kocka. I u tom slučaju cijene igrača počinju ozbiljno padati.

Ne bi nas iznenadilo da Dinamo tijekom zime napusti još poneki igrač, prije svega Amer Gojak. Dinamo za BiH reprezentativca ima nekoliko otvorenih ponuda, a Nenad Bjelica ima veliku gužvu u sredini terena. Također, u klubu na proljeće žele dodatno razviti Luku Ivanušeca, razriješiti situaciju (dati mu ozbiljnu minutažu) s Lovrom Majerom, a na vrijeme početi razmišljati i o mladom Marku Điri, koji iza sebe već ima i tri nastupa u Ligi prvaka što je znak kako mu u Maksimiru itekako vjeruju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Krajem sezone istječu ugovori Marinu Leovcu i Kevinu Theophileu, Dinamo će s obojicom ući u nove razgovore, vidjeti kakva su i njihova razmišljanja. Francuski nogometaš ima (tek) 30 godina, Leovac je godinu dana stariji, obojica su ove sezone (pogotovo u europskim utakmicama) bili od velikog povjerenja Nenada Bjelice. Dinamu više gori na poziciji lijevog beka gdje se Moubandje još nije dokazao kao 'taj', dok u srcu obrane trener 'modrih' na raspolaganju ima Perića, Dilavera, Leškovića, ali i mladog 'wunderkinda' Gvardiola kojem će također na proljeće trebati više minuta.

Sada dolazimo do skupine igrača s upitnim statusima, igračima čija je budućnost u Maksimiru prilično neizvjesna. A ima i takvih, neki žele više minuta, a to će s manjkom europskih utakmica teško dobiti na proljeće u Dinamu. Ovoga ljeta u Maksimir je stigao Ivo Pinto, za Dinamo skupio tek sedam povratničkih nastupa, teško da je i Portugalac zadovoljan ovakvim raspletom svoje karijere. Veliko pitanje je što će se događati i s Mariom Gavranovićem, iskusni napadač traži minutažu i formu kojom bi se izborio za nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine, a Dinamu je u ovoj situaciji prioritet - Bruno Petković.

Foto: MATTHEW CHILDS Izet Hajrović je poslije 'onog Varaždina' sve rjeđe u vizijama Nenada Bjelice, a tu se proljetni dio sezone nudi kao prava prilika za davanje ozbiljnije minutaže Marinu i Atiemwena. Nejasan je i status Francoisa Moubandjea koji se još nije pokazao pojačanjem, a riječ je o jednom od najskupljih pojedinaca u svlačionici hrvatskog prvaka.

Zimski prijelazni rok

- odlazi: Olmo

- potencijalni transferi: Gojak

- upitni statusi: Pinto, Moubandje, Hajrović, Gavranović

- sigurno ostaju do ljeta: Livaković, Zagorac, Horkaš, Stojanović, Dilaver, Perić, Lešković, Theophile, Gvardiol, Leovac, Ademi, Moro, Đira, Majer, Ivanušec, Kadzior, Šitum, Atiemwen, Oršić, Marin, Petković, Andrić, Kulenović

- ugovor istječe na kraju sezone: Leovac, Theophile